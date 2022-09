Auenstein «Bona Terra»: Auf dieser Wiese sollen drei Mehrfamilienhäuser entstehen – noch gibt es aber ein Problem In der Gemeinde liegt derzeit ein Baugesuch für zwei Neubauten und einen Anbau auf – schlussendlich sollen 15 neue Wohnungen im Dorf entstehen. Die Erschliessung der Tiefgarage ist derweil noch nicht in Stein gemeisselt.

Bona Terra: Auf dieser Wiese an der Auensteiner Rütigasse sollen dereinst drei Mehrfamilienhäuser stehen. Florian Wicki

In Auenstein liegt unweit des Dorfausgangs Richtung Biberstein und Aarau, zwischen der Reformierten Kirche und dem Volg, eine grüne Wiese, auf der einige Apfelbäume stehen. Nicht mehr lange, wenn es nach dem Baugesuch der Grundeigentümerin, der Schönenwerder Sineo AG, geht. Diese plant dort, an der Rütigasse, wenige Meter neben der gleichnamigen Bushaltestelle und somit in der Dorfzone D, eine Wohnüberbauung. Unter dem Projektnamen «Bona Terra», was auf Spanisch «gutes Land» heisst, sollen zwei neue Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Ein drittes, bereits auf der Parzelle gelegenes Haus soll dazu ausgebaut werden.

Die Garagenausfahrt wird noch behandelt

Insgesamt sind 15 Wohnungen geplant, zwei 2,5-Zimmer-, sechs 3,5-Zimmer-, sechs 4,5-Zimmer- und eine 5,5-Zimmer-Wohnung. Dazu sollen eine Tiefgarage mit 28 Parkplätzen und zwei oberirdische Parkplätze kommen, wie auch ein Spielplatz mit Balancegerät und Sitzgelegenheiten. Laut dem Gesuch, das noch bis am 17. Oktober bei der Gemeindeverwaltung Auenstein öffentlich aufliegt, beträgt die Bausumme des Projekts 9,115 Millionen Franken.

Was derzeit mit dem Baugesuch noch nicht ganz geklärt ist, das ist die Erschliessung der Tiefgarage. Ein entsprechender Erschliessungsplan wurde erst kürzlich vom Regierungsrat abgelehnt, weil die Ausfahrt der Tiefgarage südlich über die Rütigasse führte, eine Kantonsstrasse, was beim Kanton tendenziell nicht auf grosse Begeisterung stösst. Im Baugesuch liegt nun diese Variante noch einmal auf, zusammen mit einer zweiten Variante, welche über die westliche Seite der Parzelle führen würde.