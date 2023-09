AUENSTEIN Bauprojekt mit Blick auf die Aare geplant Am Mühliacherweg sollen acht neue Einfamilienhäuser gebaut werden.

Am Mühliacherweg in Auenstein sollen acht neue Einfamilienhäuser entstehen. Bild: Michael Küng

An idyllischer Lage mit Blick auf die Aare sollen am Mühliacherweg in Auenstein acht neue Einfamilienhäuser entstehen, das Baugesuch liegt noch bis am 2. Oktober öffentlich auf. Das Projekt wird vom Architekturbüro Fischer, Scherrer und Partner aus Möriken geplant, sie haben in Auenstein in den letzten Jahren bereits mehrere Einfamilienhäuser gebaut.

Die Häuser sind mit jeweils 5,5 Zimmern auf einer Wohnfläche von 160 Quadratmeter konzipiert. Die Zimmer erstrecken sich über zwei Stockwerke, dazu kommt ein Keller mit Wasch- und Technikräumen. Im Projektumfang sind pro Haus jeweils ein gedeckter Sitzplatz und eine frei stehende Garage enthalten. Gemäss Baugesuch werden die Bauten mit Wärmepumpen geheizt, auf Kundenwunsch wären gemäss Davide Zitola vom Architekturbüro Fischer, Scherrer und Partner auch individuelle Photovoltaik-Anlagen möglich.

Der Baustart soll im Frühling 2024 erfolgen, die Häuser werden in den kommenden Monaten zum Verkauf ausgeschrieben. Die Baukosten (ohne Land und Umgebung) werden im Baugesuch mit rund 3,5 Mio. Franken angegeben.