Auenstein Bald gibts Bussen und Anzeigen: Letzte Warnung für notorische Falschparker In Auenstein wird immer öfter falsch beziehungsweise illegal parkiert. Weil das gefährlich werden kann, geht die Gemeinde nun dagegen vor und kündigt eine Ultima Ratio an.

In Auenstein werden immer mehr Autos widerrechtlich abgestellt. Die Gemeinde will dagegen vorgehen. Bild: Michael Küng

In Auenstein häufen sich die Meldungen von widerrechtlich abgestellten Fahrzeugen. Das teilt die Gemeinde mit. Deshalb ruft sie in ihren Gemeindenachrichten die gültigen gesetzlichen Bestimmungen in Erinnerung. Grundsätzlich sei das regelmässige Abstellen des Fahrzeugs auf gemeindeeigenen Strassen und Plätzen nur mit Bewilligung erlaubt, und temporäres Parkieren nur in bestimmten Fällen zulässig.

Es gebe in Auenstein gewisse Personen, die ihr Auto permanent – und zeitweilen auch die ganze Nacht – widerrechtlich abstellen würden, heisst es aus der Gemeindeverwaltung. Es seien auch immer die gleichen Personen, man wisse deshalb, um wen es geht. Und weiter seien es häufig auch besonders exponierte Stellen, etwa in einer Kurve, wo dann der Platz für durchfahrende Fahrzeuge eng wird.

Anzeige als letzter Ausweg

Die Gemeinde sieht ihre Nachricht denn auch als Warnung an genau diese Personen, und als eine Art moralischen Aufruf; man wolle der Bevölkerung ins Gedächtnis rufen, wo man parkieren darf und wo nicht. In der Hoffnung, dass die Betroffenen selber auf eine Änderung ihres Verhaltens kommen oder von einer sensibilisierteren Allgemeinheit darauf hingewiesen werden.

Fruchte dieser Anlauf nicht, bleibe der Gemeinde nichts anderes übrig, als gegenüber den Fehlbaren Bussen zu verfügen sie sogar anzuzeigen. Man hoffe aber, dass es nicht soweit kommen muss.