Auenstein Auensteiner Eierauflesen: Die «Soiblotere» sind bereit und zum Trocknen aufgehängt Am 16. April findet in Auenstein das Eierauflesen statt. Am Donnerstag wurden dafür 200 Schweineblasen mit Druckluft gefüllt.

Für das Eierauflesen wurden am Donnerstag in Auenstein 200 Schweineblasen mit Druckluft gefüllt. Florian Wicki

Wenn sich im März beim Auensteiner Werkhof 10 bis 15 junge Männer mit Druckluftkompressoren, Eimern voller Schlachtabfälle und einem Harass Bier versammeln, kann das nur eines bedeuten: In fünf bis sechs Wochen ist Eierauflesen, und dafür müssen die «Soiblotere» aufgeblasen werden.

Das Auensteiner Eierauflesen hat eine lange Tradition. Die geht auf einen heidnischen Brauch zurück, mit dem der Winter vertrieben und der Frühling begrüsst werden soll. Die ersten Aufzeichnungen hierzulande sind aufs Jahr 1556 datiert, in Auenstein wird der Brauch seit den 80er-Jahren alle zwei Jahre durchgeführt.

Mit einer Ausnahme: Vor zwei Jahren musste das Fest aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden – entsprechend gross ist die Vorfreude, dass heuer wieder Eier aufgelesen werden können.

Fachmännisch werden die Schweineblasen mit dem Druckluftkompressor aufgeblasen. Florian Wicki

Der Brauch ist eigentlich ein Wettkampf zwischen Winter und Frühling. Auf einer Strecke von 80 Metern sind in zwei Reihen je 80 Eier im Abstand von einem Meter platziert. Diese Eier werden von zwei Läufern, die den Frühling repräsentieren, Stück für Stück aufgelesen und am Ende der Strecke noch 20 Meter in ein Tuch geworfen.

Gleichzeitig laufen zwei andere Läufer, Team Winter, von Auenstein nach Bözenegg bei Schinznach und wieder zurück. Wer zuerst fertig ist, gewinnt. Heuer findet das Fest am Sonntag, 16. April, statt. Startschuss ist um 14.01 Uhr vor dem Restaurant Schmitte. Am Brauch beteiligen sich in Auenstein junge Männer, die entweder konfirmiert oder mindestens 16 Jahre alt, ledig und im Dorf wohnhaft sind.

Luftballons aus Fleisch und Blut

Die beiden Eierleser werden bei ihrer Aufgabe von kostümierten Figuren behindert, etwa den Strohmännern, dem Feuerwehrmann, dem Chnorriger, den Bajassen, dem Alten und der Alten. Die sind vermummt und mit Haselstöcken bewaffnet, an denen jeweils vier aufgeblasene und getrocknete Schweineblasen – «Soiblotere» eben – hängen, die beim Schlagen zerplatzen wie Luftballons.

Die «Soiblotere» wurden zum Trocknen aufgehängt und bleiben nun bis am 16. April im Werkhof. Bild: Florian Wicki

Die wurden nun am vergangenen Donnerstagabend in einer heiteren Runde beim Werkhof angefertigt. Der Verantwortliche, Christian Frei, hat dafür eigens beim Metzger in Wildegg 200 Schweineblasen bestellt – für Fr. 3.10 Franken pro Stück, doppelt so teuer wie noch 2019, was erklärt, warum die Eieraufleser im Vorfeld neben Eiern auch auf Geldspenden angewiesen sind. Die werden am 11. und 12. April im Dorf gesammelt.

In den 200 Stück ist ein Sicherheitspuffer eingerechnet, da Schweineblasen gerne – mit einem lauten Knall und weiteren verschiedenen Emissionen – platzen, wenn sie mit zu viel Luft gefüllt werden. 150 brauche man aber schon. Die hängen nun im Werkhof, trocknen da, damit sie Mitte April dann auch platzen, wenn sie es sollen.

Nach dem Eierauflesen findet übrigens das traditionelle Spiegeleieressen statt: Die tagsüber benutzen Eier werden von den Teilnehmern gekocht und verzehrt. Zu diesem Anlass muss jeder eine weibliche Begleitung mitbringen oder eine Flasche Wein bezahlen. Die dann noch verbleibenden Eier werden hart gekocht und am Montag bei den Aufräumarbeiten verzehrt.