Auenstein 20-jähriger Neulenker prallt gegen eine Böschung und schrottet seinen BMW In Auenstein ist es am Donnerstag zu einem Selbstunfall gekommen. Dabei ist ein 20 Jahre alter Mann gegen eine Böschung gefahren.

Der Selbstunfall ereignete sich am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr auf der Ausserortsstrecke zwischen Auenstein und Biberstein. Das schreibt die Aargauer Kantonspolizei am Freitag in einer Mitteilung.

Der Lenker und die Beifahrerin werden nach dem Unfall ins Spital gebracht. Kapo AG

Auf dieser Nebenstrasse war der 20-Jährige in Richtung Auenstein unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Dieser prallte in der Folge gegen die Böschung und kam demoliert am Waldrand zum Stillstand.

Eine Ambulanz brachte den 20-Jährigen und seine 19-jährige Beifahrerin zur Kontrolle ins Spital. Wie sich zeigen sollte, waren beide unverletzt geblieben. Am älteren BMW entstand hingegen Totalschaden. (cri)

Aktuelle Polizeibilder: