Auch Buchs sagt Ja zur Traglufthalle über dem Schwimmbecken in Suhr

Der Buchser Einwohnerrat hat am Dienstagabend Ja gesagt zu einem Verpflichtungskredit von 410'000 Franken (Gemeindeanteil an den Gesamtkosten von rund 3 Mio. Franken) für eine Traglufthalle über dem 50-Meter-Becken des Schwimmbades in Suhr. Damit haben alle drei Trägergemeinden (Suhr, Buchs, Gränichen) zugestimmt.

Der Entscheid fiel mit 20 Ja zu 16 Nein bei einer Enthaltung. Der Abstimmung ging eine kontroverse Diskussion voraus. Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission hatte sich mit 4:2 gegen den Antrag des Gemeinderats ausgesprochen.