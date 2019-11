Attraktive Erdgeschosse

Die Zukunft der Aarauer Erdgeschosse ist für die Stadt zentral und beschäftigt Detailhandel, Gastronomie, Verwaltung, Politik, Immobilienbesitzende sowie die breite Öffentlichkeit in hohem Mass. Der viel beklagte Strukturwandel macht vor den Toren unserer attraktiven Stadt nicht halt. Leerstehende Ladenlokale sind nicht zu übersehen und machen augenfällig, wie das Überleben für den Detailhandel schwierig geworden ist.

Kürzlich wurde bekannt, dass Aarau einen City Manager erhalten soll, um Leerstände zu verhindern und die Innenstadt zu beleben. Warum kann er allenfalls schaffen, was die einzelnen Akteure selber nicht erreichen können?

Lange ging man davon aus, dass in einer Innenstadt die Nachfrage nach Verkaufsflächen gross ist. Das hat sich geändert. Angefangen hat es in der Schweiz bereits in den 1970er-Jahren durch den Bau von Einkaufszentren in den Agglomerationen. Später führte die stetige Konzentration im Detailhandel zum Lädelisterben.

Dann sind viele neue Verkaufsflächen dort entstanden, wo die Menschen unterwegs sind: in Bahnhöfen oder Flughäfen, Tankstellen oder Autobahnraststätten. Und seit einigen Jahren haben der schnell wachsende Onlinehandel und das Einkaufen im benachbarten Ausland die Situation weiter verschärft. Damit ist die Standortkonkurrenz heute so gross wie nie.

Aus meiner Sicht wäre daher sinnvoll, dass das Nutzungsspektrum von Ladengeschossen an frequenzarmen Lagen erweitert wird und beispielsweise der heute vorgegebene Ausschluss von Wohnen gelockert werden könnte. So würde vielleicht einmal eine Studenten-WG in einem Erdgeschoss einziehen und ihre Stube abends als Bar oder die Wohnküche für gemeinsames Essen öffnen. Oder ein Atelier könnte gleichzeitig als Daheim und Schlafort genutzt werden.

Was braucht es, damit die Aarauer Innenstadt als lebendig empfunden wird? Für mich prägen die Vielfalt der Menschen in den Strassen, Läden mit variantenreichen Produktepaletten, Strassencafés und Restaurants mit innovativen Angeboten, Begegnungen, optische und akustische Impressionen die Attraktivität einer Stadt. Vielen wird es gleich gehen.