Astronomie Ab Morgen lohnt sich ein Blick in den Himmel ganz besonders Jonas Schenker, Präsident der Astronomischen Vereinigung Aarau, weiss, warum es diese Woche so viele Sternschnuppen gibt.

Diese Sternschnuppe hielt Jonas Schenker, Präsident der Astronomischen Vereinigung Aarau im Jahr 2012 fest. zvg

In diesen Tagen lohnt sich der Blick zum Himmel besonders: Denn im August sind mit den Teilchen des Perseïden-Stroms jedes Jahr aussergewöhnlich viele Sternschnuppen zu sehen. Grund dafür ist der Komet 109P/Swift-Tuttle, der seit Hunderttausenden von Jahren die Sonne umläuft, wie Jonas Schenker, Präsident der Astronomischen Vereinigung Aarau, sagt. Der Komet hinterlasse eine Staubspur und vom 12. bis 14. August befinde sich die Erde an einem Kreuzungspunkt. Schenker sagt:

«In den kommenden Nächten zieht die Erde durch denjenigen Teil der Teilchenwolke, der besonders dicht ist.»

Damit komme es zu Kollisionen mit den bis zu erbsengrossen Teilchen. Diese kollidieren mit einer Geschwindigkeit von zirka 59 Kilometern pro Sekunde mit der Erdatmosphäre, wodurch Licht ausgesendet wird, das als Sternschnuppe am Himmel kurz aufleuchtet. Dieses Jahr werden pro Stunde zirka 100 Perseïden-Meteore erwartet.

Der Name Perseïden rühre daher, dass alle aus demselben Gebiet am Himmel zu kommen scheinen, wenn man die Leuchtspuren am Himmel rückwärts verlängere, wie Schenker sagt:

Jonas Schenker, Präsident Astronomische Vereinigung Aarau zvg

«Bei den Teilchen befindet sich dieser Punkt im Sternbild Perseus, deshalb werden sie Perseïden genannt.»

Für eine eindrucksvolle Beobachtung genüge ein dunkler Standort mit guter Sicht auf ein möglichst grosses Himmelsareal. «Am besten legt man sich dazu gemütlich mit einer warmen Decke auf einen Liegestuhl und geniesst den Sternenhimmel.» Der beste Zeitpunkt beginnt ab zirka 23 Uhr und dauert bis zur Dämmerung.

Auch dem Hegen von Wünschen sei nichts entgegenzusetzen. Denn der im Volk verbreitete Brauch, sich beim Anblick eines Meteors etwas zu wünschen, sei uralt:

«Eine der möglichen Erklärungen ist, dass die Menschen in den Leuchtspuren Dochte von Kerzen erkannten, die den Engeln beim Putzen der Himmelskerzen herunterfielen.»

Beim Anblick einer Sternschnuppe und gleichzeitiger Äusserung eines stillen Wunsches habe man sich göttliche Unterstützung erhofft.