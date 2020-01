«Art Flower» muss schliessen – weil die Liegenschaft an der Oberen Dorfstrasse abgerissen wird

Suhr verliert eines seiner drei Blumengeschäfte. Am 25. Januar schliesst Marion Schäfer (38) das «Art Flower» an der Oberen Dorfstrasse 10. Nach über zwölf Jahren. Die Tragik dahinter: Die Floristin schliesst den Laden nicht aus finanziellen Gründen oder weil es ihr zu viel wurde. Sondern weil die in die Jahre gekommene Liegenschaft abgerissen wird.

Ausgerechnet. Regelmässig tauchte ebendieses Gerücht auf, die ganzen zwölf Jahre über. «Immer wieder kamen Leute in den Laden und erzählten mir, sie hätten gehört, dass das Haus abgerissen werde», sagt Marion Schäfer.

Und jetzt ist das Tatsache. Das Haus ist inzwischen leer bis auf ihren Laden; das Restaurant La Casa (ehemals «Gilgen») ist bereits seit Jahren zu, die Mieter der Wohnungen in den oberen Stockwerken sind in den letzten Monaten ausgezogen.

Wann sie den Laden eröffnet hat, weiss Marion Schäfer noch auf den Tag genau: am 5. Oktober 2007. Damals hatte sie schon während zweieinhalb Jahren als Angestellte im «Art Flower» gearbeitet. Als die Inhaberin Mutter wurde und den Laden abgeben wollte, habe sie die Gelegenheit beim Schopf gepackt. «Ich bin in Suhr aufgewachsen, habe die Leute gekannt; das hat es mir einfach gemacht, den Schritt zu wagen.»

Und so machte sie sich selbstständig, mit 26 Jahren. Hat bis zu 55 Stunden die Woche gearbeitet, kaum Ferien gemacht. Aber nie hat sie es bereut, nie ist ihr das Arbeiten mit den Blumen verleidet. Ihr gefalle das Kreative, das Natürliche. Zu sehen, was die Natur einem biete, wenn man denn die Augen offenhalte. «Für mich war schon im Kindergarten klar, dass ich Floristin werden würde.»

Wer einen Blumenladen führt, der braucht nicht nur ein Händchen für die zarten Gewächse. Sondern auch für Menschen. «Zuhören gehört zu diesem Beruf dazu», sagt Marion Schäfer. Etwas, das ihr immer sehr wichtig gewesen sei, für das sie sich immer die nötige Zeit genommen habe.

Und etwas, was ihre Kunden ihr mit grosser Treue und Freundschaft gezollt haben. «Ich habe die beste Kundschaft der Welt», sagt Schäfer. Viele seien wöchentlich gekommen, mit anderen war sie so gut bekannt, dass sie sie jeweils rechtzeitig auf den Hochzeitstag oder auf den Geburtstag der Frau aufmerksam machte.

Dass das nun ein Ende hat, ist für beide Seiten schwer. «Ich wusste immer, dass dieses Haus nicht für immer stehen bleibt. Aber als der Moment dann da war, war es schrecklich. Ich verliere hier meine Existenz.» Ein anderes Lokal könne sie sich nicht leisten, ausserdem fehle vielen der Charme. «Hier habe ich mich wohl gefühlt, das war mein Laden.» Jetzt gehe dieses Kapitel zu Ende.

Und das nun sehr schnell: Erst Anfang Woche hat Marion Schäfer öffentlich kommuniziert, dass sie den Laden am 25.Januar schliessen wird. «Ich wollte erst einen fixen Plan haben.» Den hat sie seit ein paar Tagen.

Marion Schäfer wird künftig im Sekretariat eines Aarauer Immobilienbüros arbeiten. Auf den ersten Blick ein grosser Wechsel, auf den zweiten relativiert sich das: Dass sie mit Kunden umgehen kann, hat sie hinlänglich bewiesen; ausserdem hat sie vor vier Jahren das Handelsdiplom gemacht.

Natürlich habe sie sich nach einer neuen Stelle im Bereich Floristik umgeschaut, aber es gehe ja allen gleich. «Die Branche leidet, viele machen es wie ich, stemmen alles alleine. Angestellte können sich heute nicht mehr viele leisten.»

Die Kundschaft reagiere mit Bestürzung, aber auch mit Verständnis. «Sie verstehen meinen Entscheid. Viele von ihnen haben mir sogar bei der Stellensuche geholfen.» Manchen Kunden habe sie dafür versprechen müssen, ihnen auch künftig noch den Adventskranz zu winden, auch zwei Bräuten wird sie die Sträusse binden, daheim in ihrem Atelier. «Einer meiner Kunden hat sogar noch versucht, das Haus zu kaufen, damit ich hierbleiben kann.»

Dass nun etwas Neues beginne, komme ihr sogar gelegen. «Wenn ich mich in ein neues Geschäftsfeld einarbeiten muss, fällt mir das Abschiednehmen bestimmt leichter.»