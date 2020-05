«Arroganz und Ignoranz»: Stadtrat Thür verärgert die Unterflur-Einsprecher

In der Altstadt sollen neue Unterflur-Kehrichtsammelstellen eingerichtet werden. Einsprachen gab es gegen die geplanten Anlagen am Färberplatz und am Graben. Wie der zuständige Stadtrat Hanspeter Thür gegenüber der AZ ausführte, hat die Stadt von sich aus das Gesuch für den Graben wieder zurückgezogen – aus Denkmalschutzgründen und weil es «für die Liegenschaftsbesitzer nicht einfach ist, eine solche Anlage vor den Läden zu akzeptieren».

Diese Aussage stösst Hansjörg und Rosmarie Bochsler sauer auf. Sie gehören zu den Einsprechern, die sich gegen die Anlage Färberplatz wehren. Ihre Einsprache sei vom Stadtrat aber nicht akzeptiert worden, schreiben sie in einem Brief an Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, der der AZ vorliegt. Die Rede ist von «Arroganz und Ignoranz aus dem Rathaus gegenüber uns Hausbesitzern und Bewohnern rund um den Färberplatz». Bochslers stört offenbar besonders, dass Thür die fehlenden Akzeptanz einer Unterfluranlage am Graben als Grund für den Rückzug des Baugesuchs angab. «Das ist ein Zynismus sondergleichen, uns allen gegenüber», schreiben sie. «Zählen Sie bitte mal nach, wie viele Liegenschaftsbesitzer, Mieter von Wohnungen und Büros, am Färberplatz von der Deponie betroffen sind.» (nro)