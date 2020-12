Armee will Aarau nicht aufgeben: Jetzt zeichnet sich ab, wie die Kaserne nach 2030 genutzt werden soll

Landammann Markus Dieth, Regierungsrat Urs Hofmann und Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker waren in Bern bei Bundesrätin Viola Amherd. Alle Beteiligten legten offen auf den Tisch, was sie möchten. Und sie einigten sich so, dass der revidierte Masterplan nun voraussichtlich im Februar 2021 von Regierungs- und Stadtrat genehmigt werden kann. Das war eigentlich für den Spätsommer vorgesehen – Corona wirkte auch da verzögernd.

Ursprünglich andere Nutzung im nördlichen Band

Die Armee liebt Aarau mehr, als das viele in der Kantonshauptstadt gerne hätten: Das machte im Sommer 2018 der damalige Ausbildungschef, Korpskommandant Daniel Baumgartner, klar. Aus Anlass des Abschlusses einer Teilsanierung der Kaserne und der offiziellen Inbetriebnahme des Rekrutierungszentrums sagte er, die Armee sei zuversichtlich, dass es für die Zeit nach 2030 einen Folgevertrag mit dem Kanton geben werde: «Wir brauchen den Waffenplatz Aarau.» Die Armee ist in einer vergleichsweise starken Position: Der Bund (0,7 Hektaren) ist nach dem Kanton (3,2 Hektaren) der grösste Landbesitzer auf dem Areal. Die Stadt Aarau besitzt auf dem eigentlichen Kasernenareal kein Land.

Baumgartners Aussage hat den Politikern nur mässig Eindruck gemacht. Als im Februar 2020 am Forum 4 der «Entwurf Masterplan Kasernen Aarau» präsentiert wurde, war die weitere militärische Nutzung über 2030 hinaus kein Thema. Zum nördlichen Band entlang der Laurenzenvorstadt, also den historischen Bauten Fleinergut, Kasernengebäude, General- Herzog-Haus und Trompeterhaus, hiess es im Entwurf des Masterplans: «Vorwiegende Nutzungen sind Dienstleistungen, Hotellerie, Bildung, Gewerbe und Kultur und auch Wohnen.»

Die historischen Gebäude an der «Laurenzi» im Fokus

Der Verein «Neues Kasernenareal» kämpft für eine integrale Zivilisierung des Areals. Er machte Ende Oktober publik, dass sich in Sachen Nutzung durch die Armee etwas verändert hat. Der Verein sprach von einer «alarmierende Entwicklung» und forderte den Stadtrat auf, «sich offiziell beim Kanton Aargau einzubringen mit dem klaren Ziel, dass der Kanton die Mietverträge mit dem VBS nicht verlängert».

Der Zug dafür scheint bereits abgefahren. Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker erklärt: «Schon im öffentlichen Forum 4 zum Kasernenareal hat sich gezeigt, dass der Masterplan für die zivilen militärischen Nutzungen durchaus Platz bietet, beispielsweise in den historischen Gebäuden entlang der Laurenzenvorstadt.» Das heisst, der Armee würden die mehr oder weniger unter Schutz stehenden Häuser überlassen. Also die Gebäude vom Fleinergut im Westen bis zum Trompeterhaus im Osten. Bauten, die ohnehin schwierig umzunutzen wären.

Vom grossen Areal würde so nur ein schmales Band der Armee abgetreten. «Für die Stadt ist die Durchwegung und die schrittweise Neunutzung des riesigen Areals wichtig», betont Hilfiker. Er macht klar, welche militärische Nutzung der Stadtrat in Aarau nicht will: «Für militärische Nutzungen mit Munition und WK-Truppen sollen aus Sicht der Stadt mittelfristig andere Standorte gesucht werden.»

«All das hätte neben den neuen Nutzungen Platz»

Aktuell betreibt die Armee im Kasernenareal ein Rekrutierungszentrum, das wegen der zentralen Lage in Aarau künftig eher noch an Bedeutung gewinnen dürfte. Weiter die Rekrutenschulen für die Militärmusik und ein Kommando mit dem entsprechenden, vor Ort ausschliesslich administrativ tätigen Personal (aktuell das Kommando der Territorial Division 2). «All das hätte neben neuen Nutzungen Platz», findet Hilfiker. Insgesamt werden damit die Voraussetzungen geschaffen, dass die rund 90Vollzeitstellen auf dem Waffenplatz über das Jahr 2030 hinaus gesichert werden können.

Der Masterplan zeigt die von Kanton und Stadt gemeinsam angestrebte städtebauliche Entwicklungsstrategie für das Kasernenareal auf. Er ist die Grundlage für die Teilrevision der Nutzungsplanung (soll 2024 bis 2027 erfolgen) und die anschliessende Gestaltungsplanrevision. Das ganze Verfahren ist also sehr langfristig angelegt.