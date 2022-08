Architektur Aarauer Architekturbüro gewinnt Award für dieses Haus im Gartenstadtquartier Die Jury des «best architects23 Award» hat das Wohnhaus mit der auffälligen Fassade aus verbranntem Fichtenholz ausgezeichnet.

Dieses Haus des Architekturbüros Schneider & Schneider wurde bei best architects23 Award ausgezeichnet. Roger Frei/zvg

Das Aarauer Architekturbüro Schneider & Schneider wurde mit einem «best architects23 Award» ausgezeichnet – für ein Haus im Gönhardquartier, direkt neben dem Friedhof Rosengarten. Es wurde als Teil eines Dreiergespanns zu zwei bestehenden Bauten hinzugefügt und als «Split Level Home» konzipiert, also mit drei halbgeschossig versetzten Ebenen. Das Haus weist eine auffällige Fassade aus verbranntem Fichtenholz auf und umfasst zwei Wohneinheiten; eine Hauptwohnung mit sechs Zimmern und eine Einliegerwohnung mit zwei Zimmern.

Roger Frei/Zvg

Der «best architects award» wurde 2006 ins Leben gerufen, um «das Beste und Interessanteste, was die Architekturszene aus dem deutschsprachigen Raum zu bieten hat, herauszufiltern und einer breiten, interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren», so die Organisation über sich selber. Seit 2015 können Büros aus ganz Europa teilnehmen. Die Auszeichnung wird jährlich in verschiedenen Kategorien an Bauten verliehen, die sich «durch herausragende architektonische Qualität hervorheben».

Das Split Level Home weist drei halbgeschossig versetzte Ebenen auf. Roger Frei/zvg

Insgesamt vergab die Jury des «best architects23 Award» rund 70 Auszeichnungen, von denen Schneider & Schneider einen im Bereich «Wohnungsbau Einfamilienhäuser» erhalten haben. Auch zwei andere Aargauer Architekturbüros haben reüssiert: In der Sparte Mehrfamilienhäuser wurden Burkard Meyer Architekten (Baden) für den «Bäretower» in Ostermundigen und Haefeli Architekten (Döttingen) für das Bieler «Mehrfamilienhaus Fischer» ausgezeichnet. Burkard Meyer Architekten erhielten ausserdem einen Award für das Sportzentrum Kerenzerberg in der Kategorie Bildungsbauten.