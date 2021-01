Arbeit für die einen, Spass für die anderen: Das war der Schneetag in der Region Aarau-Lenzburg

Die eindrücklichsten Bilder des starken Schneefalls in der Region Aarau:

Teilweise fielen aufgrund vieler Strassensperrungen in der Region Busse aus, etwa auf die Barmelweid oder nach Biberstein. Nicht alle Chauffeure trauten sich die prekären Strassenverhältnisse zu. «Es muss niemand fahren, der nicht möchte», so Peter Baertschiger, Chef der Busbetrieb Aarau AG.

Das Obergoms VS ist sich gewohnt, wegen Schneefällen von der Umwelt abgeschnitten zu sein. Für die Ammerswiler war das gestern eine neue Erfahrung: Umgestürzte Bäume und die Gefahr weiterer solcher Unfälle auf allen Zufahrtsstrecken führten dazu, dass niemand mehr ins Dorf hinein- oder hin­ausfahren durfte. Auch die Lehrpersonen nicht – die Kinder freuten sich über den freien Tag.

prev next

Der Aarauer Werkhof hatte alle Hände voll zu tun. Laut Leiterin Regina Wenk waren 30 Personen durchgehend im Einsatz – am Donnerstagabend statt bis 22 Uhr ausnahmsweise bis 0.30 Uhr. Um 3.30 Uhr ging die Arbeit bereits weiter, auch mit Hilfe vom Forstamt, der Feuerwehr und dem Bauunternehmen Valli. Priorität bei der Schneeräumung hatten die wichtigen Verbindungsstrassen, etwa zum Kantonsspital oder Feuerwehrmagazin. Nebst den öV-Achsen seien auch die Hauptverkehrswege der Velos freigeschaufelt worden, sagt Regina Wenk. So viel zu tun hatte der Werkhof zuletzt im Winter 2010.

Wegen der nicht allzu tiefen Temperaturen ist der gefallene Schnee nicht leicht und pulverig, sondern sehr nass und schwer. Diesem Umstand fielen zahlreiche Bäume zum Opfer. Darunter die riesige Trauerweide nahe der Kettenbrücke an der Schiffländestrasse, eine der höchsten im Kanton.

Als Frau Holle gestern Freitagnachmittag endlich Feierabend machte, war an den Schlittelhügeln Hochbetrieb. So auch am Aarauer Schlittelrain – die AZ hat sich bei den Schneebegeisterten umgehört (siehe Bildergalerie oben).