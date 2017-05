Seit seiner Kindheit wohnt Bruno Roth (56) direkt neben der Saalhofstrasse. Der Verkehr habe in den letzten Jahren massiv zugenommen, erklärt er. Doch der normale Verkehr macht ihm nichts aus. Wohl aber die Motorräder, die am Wochenende und an Feiertagen unterwegs sind. Denn wenn sie auf der Passstrecke ordentlich Gas geben, dröhnt das durchs halbe Erzbachtal.