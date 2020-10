Anpacken für zarte Pflänzchen: Die Arbeitsgruppe Einheimische Orchideen Aargau steht am Samstag im Einsatz

Wenn Beat Wartmann über Orchideen spricht, dann blüht er selbst auf: «Orchideen betören mit ihren Farben und Düften und ihren teils bizarren Blüten. Sie können aber auch ganz hinterhältig sein: Der Frauenschuh fängt in seiner Kesselfalle kleine Bienen und zwingt sie auf einer vorgegebenen Treppe zur Bestäubung.» Wartmann lacht, dann sagt er: «Je mehr man sich mit Orchideen befasst, desto mehr faszinieren sie: Man nennt das ‹Orchideenfieber›.»

Beat Wartmann (67) ist pensionierter wissenschaftlicher Bibliothekar und Präsident der AGEO, der Arbeitsgruppe Einheimischer Orchideen Aargau. Die AGEO zählt 300 Mitglieder und kümmert sich seit 1986 um den Fortbestand einheimischer Orchideen in rund zehn Biotopen. Dies machen sie unter anderem mit Pflegeeinsätzen auf verschiedenen Wiesen im Kanton Aargau. Diesen Samstag findet der Pflegeeinsatz der AGEO in Erlinsbach statt. Treffpunkt ist um 8.30Uhr vor dem alten Schützenhaus in Erlinsbach.

7000 neue Nachweise für die Orchiedeen-Datenbank

Um die Wiese orchideenfreundlich zu machen, wird sie ein paar Tage vor dem Arbeitseinsatz gemäht. Am Einsatztag wird das Material eingesammelt und abtransportiert. «Die jährlichen Pflegeeinsätze sind nötig, damit das Gras nicht verfilzt und die Wiese nicht verbuscht. So können die Orchideen wachsen.» Die Kochgruppe bereitet für alle Helfer ein Mittagessen zu. Im Schnitt nehmen rund 30 Mitglieder teil, Helfer aus der Bevölkerung sind herzlich willkommen.

Neben der Pflege der Biotope unterhält die AGEO auch einen Orchideen-Lehrpfad in Erlinsbach. Dieser gibt der Bevölkerung die Gelegenheit, Orchideen an ihrem natürlichen Standort beobachten zu können. «Auf dem Lehrpfad können die Besucher rund 20Orchideenarten entdecken, welche von Mitte April bis Juli mit Tafeln beschriftet sind», sagt Wartmann.