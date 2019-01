Bei der Abteilung Bau, Planung, Umwelt liegt aktuell (bis zum 11. Februar) das Baugesuch für eine Wohnüberbauung im Winkel-Quartier auf. Es geht um die rund 20 Aren grosse Liegenschaft Küferweg 11, wo ein Einfamilienhaus zwei flach gedeckten zweigeschossigen Wohnblöcken samt Garage mit 17 Abstellplätzen weichen soll. In unmittelbarer Nähe des WSB-Gleises sind zehn Eigentumswohnungen geplant – gemäss Baugesuch sechs Zweizimmer- und vier Dreizimmerwohnungen. Auf dem Plakat, das am Gartenzaun hängt, ist die Rede von Zweieinhalb- und Dreieinhalbzimmer-Wohnungen, deren Verkaufspreis zwischen 385 000 und 639 000 Franken liegen soll. Die Grundeigentümerin ist in Gränichen wohnhaft. Bauherrin ist die Lisama GmbH in Bäch SZ, Projektverfasserin die Strebel Architektur AG in Zofingen. Die Baukosten inklusive Umgebungsarbeiten werden laut Baugesuch auf 3,731 Mio. Franken veranschlagt.

Derweil befindet sich das aktuell grösste Wohnbauprojekt in Gränichen auf der Zielgeraden. Die Rede ist von den zehn Mehrfamilienhäusern, die auf dem 12 000 Quadratmeter grossen Areal zwischen Lochgasse und Lochweg entstehen. Das 39-Millionen-Projekt der Immobilien-Pool AG lag im Frühjahr 2015 auf, doch bevor die Baumaschinen auffahren konnten, kam, gestützt auf das kantonale Kulturgesetz, die Kantonsarchäologie zum Zug.

Auf der grössten je im Aargau untersuchten prähistorischen Siedlungsfläche kamen «Funde und Befunde» zum Vorschein, die laut Kantonsarchäologie «schweizweit einzigartig sind». Seitens der Immobilien-Pool AG wird übrigens bestätigt, dass die Zusammenarbeit mit der Kantonsarchäologie tadellos gewesen sei.

Lochgasse: 2019 bezugsbereit

Auch zeitlich, sagt CEO Marc Läuffer, auf Anfrage, sei «alles im Plan». Das heisst: Die erste Etappe ist im Mai bezugsbereit, die zweite im Herbst dieses Jahres. Mehr darf Läuffer dazu nicht sagen, denn inzwischen hat die Immobilien-Pool AG die ganze Überbauung an eine Pensionskasse verkauft. An welche, bleibt einstweilen geheim. Die neue Eigentümerin werde zu gegebener Zeit selber an die Öffentlichkeit treten, heisst es bei der ursprünglichen Bauherrschaft in Suhr. (uw)