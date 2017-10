In der letzten Herbstferienwoche kam langsam Leben in den Aarauer Wahlkampf. Bereits in einem Monat, wenn die Wahlunterlagen verschickt sind, werden sich viele Stimmberechtigte entscheiden, wen sie künftig an der Spitze der Stadtregierung und im Einwohnerrat haben möchten, ob die Steuern zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren angehoben werden sollen und ob die SP-Initiative das richtige Mittel ist, den Wohnungsbau anzukurbeln. Ja, am 26. November, werden in Aarau wichtige Weichen gestellt. Und es geht vor allem darum, ob linke oder bürgerliche Rezepte das richtige Mittel sind.

SP fast ganz in Schwarz

Entsprechend gross ist das Engagement der Parteien. Während die Freisinnigen vor zwei Wochen beim Aufhängen der Plakate früh gute Plätze belegten, setzten die Sozialdemokraten diese Woche mit einem Prospekt ein Ausrufezeichen. Unabhängig davon, ob man den Inhalt für richtig oder falsch hält, ist der Stadtplan vielerorts als kreativ und gelungen angesehen worden. Eher speziell gekleidet sind die 40 Einwohnerrats-Kandidaten. Sie liessen sich – bis auf anderthalb Ausnahmen – in Schwarz ablichten.

Auf bewährte Mittel vertrauen die Genossen im Wahlkampf. «Nach dem Erfolg bei den Grossratswahlen im letzten Herbst, wo die SP Aargau auch dank der Basiskampagne massiv an Wähleranteil zulegen konnte, setzen wir auch auf kommunaler Ebene auf dieses Wahlkampfinstrument», erklärt Stadtpartei-Präsidentin Gabriela Suter. «Unsere Mitglieder werden mit potenziellen Aarauer Wählern telefonieren und sie dazu motivieren, sich an den Wahlen und Abstimmungen zu beteiligen.» Die Telefonaktion sei aber nur ein Element unter vielen Wahlkampfmitteln. «Das wichtigste Instrument bleibt für uns nach wie vor der persönliche Kontakt mit den Wählern auf der Strasse», so Gabriela Suter. Aus diesem Grund fänden in den fünf Wochen vor den Wahlen regelmässig Standaktionen und Veranstaltungen statt.

Verschwörungstheorie

Ähnliches plant die FDP, die für den kommenden Samstag zur ersten Standaktion an der Igelweid einlädt. Viel zu reden gibt innerhalb der Bürgerlichen das Verhalten der SVP. Ihr Kandidat Simon Burger hatte am 24. September enttäuschend schlecht abgeschlossen. Im Gefolge seiner Nichtwahl machten in SVP-Kreisen Verschwörungstheorien die Runde. Etwa nach dem grossen Interview mit FDP-Präsidentin und Neu-Stadträtin Suzanne Marclay-Merz in der AZ vom vorletzten Samstag. Stossrichtung: Die Freisinnigen hätten den SVP-Mann aus Angst vor einer Nichtwahl von Marclay-Merz nicht auf ihre Zettel geschrieben. Allerdings ist es bis jetzt noch nicht gelungen, einen Beweis für diese Theorie vorzulegen. Etwa in Form eines Anti-Burger-Mails, das unter den Freisinnigen verschickt worden wäre.

Vor dem Hintergrund der Verschwörungstheorie hat auch der Vorstoss der SVP-Fraktion zu Keba-Fragen eine besondere Beachtung gefunden (AZ vom Dienstag und Mittwoch). Auch wenn die Beteiligten das Gegenteil beteuern, so ist er doch als unfreundlicher Akt unter Freunden zu verstehen. Und die Reaktion des direktbetroffenen FDP-Kandidaten fürs Stadtpräsidium, Hanspeter Hilfiker, fiel leicht sarkastisch aus. Er meinte lachend zum SVP-Vorstoss: «Es nützt nicht viel, wenn ich mich darüber ärgere.» Hilfiker wird darauf hoffen, dass die SVP-Basis den Nadelstich richtig einzuschätzen weiss und trotz der Burger-Niederlage alles für ein bürgerliches Stadtpräsidium tut.