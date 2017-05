Der Kanton will den Knoten «Neue Stockstrasse» umbauen, der Kredit kommt nun an die Gmeind. Es handelt sich zwar um ein kantonales Strassenbauprojekt, an das die Gemeinde aber per Dekret 1,8931 Millionen Franken zahlen muss. Die Gesamtkosten liegen bei rund 3,5 Millionen.