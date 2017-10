«Natur- und Stimmungsbilder passen zu mir», sagt Béatrice Bircher. Dies zeigen die Bilder und Objekte, welche sie zurzeit im Baukompetenz-Zentrum der Kellenberger AG ausstellt. Für ihre aktuelle Ausstellung ist die Künstlerin an ihren ehemaligen Wirkungsort zurückgekehrt, nach Oberentfelden, wo sie 14 Jahre lang als Lehrerin tätig war. Silvio Bircher, alt Regierungsrat und Ehemann der Künstlerin, hielt am Sonntagmorgen an der Vernissage die Eröffnungsansprache.

Béatrice Bircher ist in Suhr aufgewachsen und wohnt in Aarau. Viele ihrer Motive stammen aus der Umgebung, so die Echolinde von Aarau oder der Hallwilersee. Doch auch die Alpen oder Impressionen von Reisen in den Süden hat Bircher auf der Leinwand festgehalten. «Wenn man die Bilder anschaut, kommen sie einem vertraut vor», meinte die Kunsthistorikerin Brigitte Haas, die an der Vernissage einen Einblick in die Arbeitsweise der Künstlerin gab. «Béatrice Bircher sieht die Motive in der Natur, findet für diese jedoch anschliessend im Atelier neue Formen.»

Ein Hauptthema bei Birchers Bildern ist die Vergänglichkeit. «Sie interessiert mich, das spürt man in meinen Arbeiten», erklärte die Künstlerin. Dafür wählt sie nicht Komplementärfarben, sondern lieber Blaugrün- oder Türkistöne. Die ebenfalls ausgestellten Kugelobjekte bilden einen Gegenpol und eine Ergänzung zu den Bildern. Begonnen hat das Gestalten von Kugeln mit dem Ausfüllen von ausgedienten Spielbällen ihrer Kinder mit Beton. Heute bestehen ihre Kugeln aus Ton oder Stein und viele sind in kräftigen Farben gehalten.

Ausstellung bis 24. Februar 2018: Mo – Do 8 – 12 und 13.30 – 17 Uhr; Fr 8 – 12 und 13.30 – 16 Uhr. Lesung mit Hansjörg Schertenleib: Sonntag, 7. Januar 2018, 11 Uhr