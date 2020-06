An der Urne wird entschieden: Suhrer Erfolgsmodell «Quartierentwicklung» soll weitergeführt werden

Die Suhrer haben Mut gezeigt. Damals, im Sommer 2016, als sie die 750000 Franken für das Pilotprojekt «Quartierentwicklung» sprachen. Ein Projekt, das nicht viel mehr war als ein Auftrag, ein dicker Packen Papier mit Zielen und Erwartungen.

Heute, knapp vier Jahre später, liest sich der Leistungsausweis der «Quartierentwicklung» in Zahlen wie folgt: drei Nachbarschaftshäuser und ein Garten, mehr als 600 Anlässe, mehr als 4000 Stunden Arbeit, geleistet von über 50 Freiwilligen und ein Kindertreff mit mehr als 60 Teilnehmenden. «Das Projekt hat sich zum Erfolgsmodell gemausert, Suhr hat hier Pionierarbeit geleistet», sagt Anna Greub, seit 2018 Leiterin der Quartierentwicklung Suhr im Auftrag der FHNW Soziale Arbeit.

Und die Arbeit geht den Entwicklern nicht aus; aktuell läuft die Umgestaltung des einstigen Kindergartens am Schützenweg, der nicht nur den Familientreff Suhrrli beherbergen wird, sondern zu einem der Hauptstandorte der Quartierentwicklung wird. Das Eröffnungsfest ist am 19. September.

Fachstelle soll defintiv eingerichtet werden

Doch bevor es so weit ist, entscheiden die Suhrer am 28. Juni an der Urne über die Zukunft der Quartierentwicklung: Der Antrag lautet, die Fachstelle definitiv einzurichten. Die Kosten dafür würden sich auf 137000 Franken pro Jahr belaufen (nicht 750000 Franken, wie in der AZ vom 27.5. geschrieben).

Der Gemeinderat empfiehlt, die Quartierentwicklung weiterzuführen: «Sie hat dazu beigetragen, dass einerseits Investitionen im sozialen Bereich zielgerichteter und damit wirksamer vorgenommen werden können und sich andererseits die Bevölkerung unmittelbarer an der Gemeindeentwicklung beteiligen kann», schreibt er im Abstimmungsbüchlein.