An der A1 ist ein Zitronenfalter gelandet: Neue Schnellladestation lädt 300 Kilometer in 15 Minuten

Damit ist Suhr in der Schweiz der erste von zwanzig Rastplätzen, die von den Holländern aufgerüstet werden. Ihr Markenzeichen: ein quietschgelbes Dach mit Solarzellen. Schon im Januar folgt mit Lenzburg die Nummer zwei. Die übrigen Standorte erstrecken sich vom Tessin bis in die Romandie. Insgesamt will der Bund so in zehn Jahren rund hundert Rastplätze aufwerten, jeden fünften übernehmen also die Holländer mit ihren einem Zitronenfalter ähnlichen Dächern.

Vier Autos können in Suhr dank ABB-Technologie gleichzeitig schnellladen, und das lässt sich der Anbieter auch gut bezahlen: Rund 59 Rappen verlangt das Unternehmen pro Kilowattstunde, das ist rund drei bis vier Mal mehr, als der Strom aus der heimischen Steckdose kostet. Immerhin weiss der Nutzer, wofür er bezahlt. Denn ein Vergleich mit anderen Angeboten gestaltet sich schwierig. So verrechnen das Aarauer Stromunternehmen Eniwa und an- dere Anbieter oft nicht den geladenen Strom, sondern die Ladezeit. Was der Kunde fürs Geld bekommt, unterscheidet sich damit von Auto zu Auto, die Lage gestaltet sich entsprechend unübersichtlich.