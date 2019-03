«Die Stadt führt den Finanzhaushalt so, dass bei einer massvollen Steuerbelastung langfristig das Eigenkapital nicht sinkt und die Schuldenquote nicht ansteigt.» Das ist der Satz, der gemäss Stadtrat hätte in die Aarauer Gemeindeordnung eingefügt werden sollen. Zusammen mit dem Nachsatz, dass der Einwohnerrat diese Vorgaben in einem Reglement konkretisieren solle.

Mit 25:24 Stimmen zog der Rat bei der Änderung der Gemeindeordnung aber einen GLP-Antrag vor, der lautete: «Die Stadt führt den Finanzhaushalt so, dass mittelfristig die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist und die Nettoinvestitionen langfristig selber finanziert werden.» Das und nichts anderes hätten die Initianten gewollt, behauptete Alexander Umbricht (GLP). Damit ist von einem massvollen Steuerfuss nicht mehr die Rede. Folgerichtig hiess der Rat auch den Eventualantrag der GLP auf Rückweisung des Reglements (wiederum mit 25:24 Stimmen) gut. «Der Deckel passt jetzt nicht mehr auf den Topf», argumentierte Umbricht.