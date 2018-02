Gemäss Aussage des CEO der TNT ist das so. Die Logistikbranche wächst. Das Grundstück in Oftringen soll deutlich grösser sein und bietet der TNT offenbar mehr Entwicklungsmöglichkeiten, ausserdem befürchtete die TNT langwierige Einwendungsverfahren.

Hatte die Gemeinde finanzielle Auslagen in der Planungsphase?

Nur für den Verwaltungsaufwand, den wir der TNT natürlich in Rechnung stellen werden. Aber das ist für uns wirklich nicht der zentrale Punkt. Schlimmer ist – nicht nur für die Gemeinde – dass 300 Arbeitsplätze aus der Wirtschaftsregion Aarau abwandern.

Verloren gehen auch Aktiensteuergelder. Die TNT war ein guter Steuerzahler. Ist absehbar, wie sich das auf die Gemeindefinanzen auswirkt?

Jede Abwanderung eines guten Steuerzahlers ist bedauerlich. Wir werden alles daran setzten, mit neuen Firmenansiedlungen Arbeitsplätze und damit auch Steuersubstrat zu generieren.

Die Parzelle Neubuchs Ost, auf welcher die TNT ursprünglich ihren Neubau plante, gehört einem älteren Investor. Was passiert jetzt damit?

Die vom Einwohnerrat beschlossene bedingte Umzonung von einer Gewerbezone in eine Industriezone war an das Projekt der TNT geknüpft, sie wird also jetzt hinfällig. Bezüglich der weiteren Planung bin ich bereits im Gespräch mit dem Investor. Wie übrigens auch mit der Lagerhäuser Aarau AG. Der Gemeinderat wird die Situation aktiv angehen und das Mögliche unternehmen, damit das Gebiet nicht brachliegt und neue Firmen angesiedelt werden können.

Klingt, als würde sich der Gemeinderat nach dem ersten Schock wieder aufrappeln. Gibt es konkrete Pläne?

Es gibt erste Ideen, aber natürlich noch keine Projekte, über die man jetzt schon sprechen könnte. Wichtig ist: Wir schauen in die Zukunft.