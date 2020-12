«Am Dienstagabend hatten wir nur einen Kunden»: Bei einem Lockdown soll das Takeaway florieren

«Chiuso per Corona-Virus.» Das war der Eintrag in der Reservationsagenda des Aarauer Ristorante Pizzeria Capri am 17. März. Nach dem Ende des ersten Lockdowns schien das Schlimmste überstanden zu sein. Wirt Vincenzo Bubba (63) freute sich auf einen umsatzstarken Herbst/Winter, der für seinen Betrieb, der über keine Gartenwirtschaft verfügt, besonders wichtig wäre. Doch daraus wird nun nichts. Vincenzo Bubba befürchtet das Schlimmste – auch wenn er noch einen Funken Hoffnung hat, dass es am Freitag nicht zu einem zweiten Lockdown kommt. Dass er über die Festtage offen halten und auch am Silvesterabend Gäste bewirten kann.

Am Dienstagabend nur einen einzigen Gast

Doch die neuen Einschränkungen, die Schliessung schon abends um 19 Uhr, haben bereits tiefe Spuren hinterlassen. «Am Dienstagabend hatten wir nur einen Kunden», erzählt Vincenzo Bubba. Am Montag seien es immerhin sechs gewesen. Gut, dass wenigstens das Mittagsgeschäft am Dienstag und Mittwoch einigermassen gelaufen sei. Vom Montag mochte er nicht sprechen.

«Wir kaufen nur noch kleine Mengen ein»

Vincenzo Bubba wirtet seit 18 Jahre im «Capri», das am Aargauerplatz unmittelbar gegenüber dem Regierungsgebäude liegt. In diesen Tagen bereiten ihm neben den mittelfristigen Zukunftssorgen vor allem die kurzfristigen Unsicherheiten grossen Kummer. «Es ist wahnsinnig. Wir kaufen nur noch sehr kleine Mengen ein», erklärt Vincenzo Bubba.

Wie viele andere Restaurantbetreiber hat auch Vincenzo Bubba einen Take-away gestartet. Er liess in den letzten Tagen Tausende Prospekte mit der Menukarte verteilen. Der Start am 1. Dezember verlief verheissungsvoll, doch jetzt spürt das «Capri» die grosse Konkurrenz. Eins ist für Vincenzo Bubba klar: Kommt der zweite Lockdown, macht er mit dem Take-away weiter. Mit zwei Personen: dem Koch und dem Wirt als Kurier-Fahrer.