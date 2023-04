Altstadtlauf In zwei Monaten rennt Aarau wieder – allerdings weniger weit Am 17. Juni findet die siebte Ausgabe des Aarauer Altstadtlaufs statt. Die Organisatoren versuchen dabei, an den Erfolg des Vorjahrs anzuknüpfen, als erstmals über 1300 Personen an den Start gingen. Einige Details wurden überarbeitet. Auch Menschen mit Beeinträchtigung sollen mitmachen.

Der Altstadtlauf Aarau ist bei den Kleinen ein Hit. Fabio Baranzini/Zvg

Letztes Jahr, bei der ersten Austragung des Aarauer Altstadtlaufs nach der Pandemie, war das Interesse der Teilnehmenden riesig. Beim neuen Teilnehmerrekord von 1350 Startenden wurden die Organisatoren richtiggehend überrannt – vor allem in den Nachwuchskategorien.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Events mussten gewisse Kids-Kategorien vor dem offiziellen Anmeldeschluss geschlossen werden, weil der Andrang zu gross war, um die Sicherheit auf der Strecke in jedem Fall zu gewährleisten. «Der letztjährige Lauf war schlicht grossartig – da hat alles gepasst vom Wetter über die Teilnehmenden bis hin zu den vielen Zuschauern am Streckenrand», blickt Präsident Kurt Röthlisberger gemäss einer Medienmitteilung zurück.

Mit seinem Team setzt Röthlisberger nun alles daran, dass der diesjährige Aarauer Altstadtlauf am 17. Juni zum vierten Mal in Folge die magische Grenze von 1000 Teilnehmenden zu knacken vermag. Um den Lauf für die Teilnehmenden noch etwas attraktiver zu machen, wurde der Zeitplan in diesem Jahr gestrafft, so dass der Aarauer Altstadtlauf innerhalb von rund vier Stunden über die Bühne geht.

Der erste Startschuss fällt um 16.15 Uhr – also ein paar Minuten später als in den letzten Jahren. Nach den Einradfahrerinnen und Einradfahrer, die traditionsgemäss für einen spektakulären Auftakt sorgen, folgt mit den Stafettenkategorien schon früh das nächste Highlight. Im Anschluss werden die Kids in den Kategorien U8 bis U16 an den Start gehen. Auch in diesem Jahr dürfen dank dem Engagement der Aargauischen Kantonalbank wieder alle Kids gratis starten und erhalten eine Medaille als Erinnerungsgeschenk.

Ab 18.15 Uhr treten dann die Erwachsenen in den verschiedenen Einzelkategorien an. «Wir haben den Zeitplan bewusst so gewählt, dass es für Familien möglich ist, dass sowohl die Kids als auch die Eltern und Grosseltern starten können. Denn schliesslich macht genau das den Aarauer Altstadtlauf aus: Wir sind ein Lauf für die ganze Familie», sagt Kurt Röthlisberger.

Ganz im Sinne der Inklusion findet in Kooperation mit Special Olympics Switzerland der «Unified»-Lauf, an dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung teilnehmen können, kombiniert mit der Jogging-Kategorie und der Kategorie 60+ Jogging und Walking statt. «Auf diese Weise möchten wir das Teilnehmerfeld in diesen Kategorien etwas vergrössern, denn gemeinsam rennen macht definitiv mehr Spass», sagt Kurt Röthlisberger. Die beiden «60+»-Kategorien werden zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit Pro Senectute Aargau durchgeführt.

Den Abschluss bilden dann die beiden Hauptläufe der Männer und Frauen. Auch da gibt es eine kleine Änderung. Die Strecke mitten durch die malerische Aarauer Altstadt wurde um eine Runde gekürzt. Die Gesamtdistanz beträgt in diesem Jahr also nur noch sechs Kilometer und nicht mehr 7,2 Kilometer. (fba/az)