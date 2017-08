Am 21. Juli hatte die az unter dem Titel "Wilde Kandidatur? In der SP Aarau gährt es" den Flirt von Silvia Dell’Aquila mit der Stadtratskandidatur exklusiv vermeldet. Am Donnerstagmorgen hat die VPOD-Regionalleiterin nun ihre Ambitionen bestätigt. Auf ihrem Blog "Wie love Aarau". Ihre Partei, die SP, erweckte noch Ende Juli den Eindruck, die Sache aussitzen zu wollen.

Dell'Aquila will eine "demokratische Auswahl bei den Stadtratswahlen" gewährleisten. Dell’Aquila nimmt für sich in Anspruch, Bevölkerungsgruppen und Themen zu vertreten, die vom jetzigen Kandidatenfeld nicht oder zu wenig vertreten werden. Bisher bewarben sich acht Kandidaten um die sieben Stadtratssitze. Jetzt sind es neun – und bis am Freitag, 12 Uhr, könnten es noch mehr werden.

Die Soziologin Silvia Dell’Aquila gehört dem Einwohnerrat Aarau seit fünfeinhalb Jahren an. Sie war Co-Präsidentin der Juso-Aargau. Ihr grösster politischer Erfolg war das Volks-Nein zur Verselbstständigung der städtischen Altersheime (Golatti-Vorlage) im Mai.

Portiert wird Dell'Aquila durch das Komitee "Für unser Aarau". Co-Präsidiert wird es von Sarah Lohr und Marc Maurer. "Das Komitee besteht aus mehrheitlich parteiungebundenen Aarauerinnen und Aarauern, welchen das Wohl der Stadt am Herzen liegt und die überzeugt sind, dass meine Erfahrung, meine Kompetenzen und Fähigkeiten im Stadtrat wichtig sind und Aarau weiterbringen", so Dell'Aquila.