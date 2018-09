Am 21. September 1968 war das Wasser überall. Metertief stand es, füllte Keller und Gewölbe in und rund um Aarau, liess bei Aarburg Hänge auf die Autobahn zwischen Lenzburg und Rothrist rutschen. Aber nirgends war es so heftig wie in Gränichen.

Die Wassermassen wälzten sich so sintflutartig durchs Dorf, wie es selbst die ältesten Gränicher noch nie gesehen hatten.

Am Nachmittag war es, Viertel nach drei, als Alarm geschlagen wurde. Der Mühlebach ergoss sich als breiter, schmutziggelber Strom in die Hauptstrasse, schwappte beim «Jägerstübli» um die Biegung oder spülte geradewegs an die Häuser gegenüber, ergoss sich in Seitenstrassen, Gärten und Keller, raste in die Schifflände.

«Die Region Turnhalle – Apotheke – Konsum glich einem einzigen riesigen Schwimmbad, die Wiesen längs der Schifflände, der Sommerstrasse und der Hauptstrasse oberhalb des Fussballplatzes verwandelten sich in Seen», schrieb der Redaktor im «Aargauer Tagblatt» vom 23. September.

Hänge gerieten ins Rutschen

Im Genstel und in der Gegend des Manzenberges gerieten die Hänge ins Rutschen, der über die Ufer getretene Genstelbach riss Erde und Schmutz mit. «Feuerwehrleute, Ortspolizist, Werkarbeiter und Gemeinderäte rückten unverzüglich aus», so der Artikel im AT.

Obwohl unzählige Gränicher zu Hilfe geeilt waren, vermochten sie die gurgelnden Wassermengen nicht zurückdrängen. Und so wurde gerettet, was noch zu retten war. Babybadewannen wurden zu Transportschiffen, mit Pumpen wurden die bis unter die Decke gefüllten Keller oder zentimeterhoch gefluteten Ladenlokale geleert.

Die ganze Nacht hindurch wurde gekrampft, bis sich das Wasser zurückgezogen hatte, eine dicke Schlammschicht zurücklassend. Erst am Sonntagmittag konnte die Hauptstrasse wieder freigegeben werden.