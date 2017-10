Um 1965 grasten in der hinteren Telli in Aarau noch Kühe, im mittleren Teil dominierten die Gebäude der Schokoladenfabrik Frey und der Färberei Jenny, ein bescheidener Fahrweg führte gegen die Suhrenbrücke in Richtung Rohr, an dem auch das Restaurant Telli mit einer lauschigen Gartenwirtschaft und einer Voliere lag. Gewohnt wurde in der Aargauer Kantonshauptstadt noch vorwiegend im weitgehend geschützten historischen Kern und in der charakteristischen Gartenstadt. Dank dem damals noch florierenden Industriestandort und durch das stetige Bevölkerungswachstum wuchs der Druck auf den Wohnungsmarkt und damit auch auf die Baulandreserven auf Stadtgebiet.

Wegweisend für die weitere Entwicklung auf dem gesamten Stadtgebiet waren die neue Bauordnung und der erstmalige Zonenplan von 1959, der über eine Ausnützungsziffer ein verdichtetes Bauen erlaubte, unter anderem auch für Hochhäuser. Erste sichtbare Zeichen solcher «Block-Überbauungen» fanden sich im Tannengut, im Binzenhof- und Goldernquartier oder am Wöschnauring. Parallel dazu eröffnete der Stadtrat 1970 die politische Debatte über die «Gesamtentwicklungsplanung». Unter dem Titel «Aarau morgen?» standen drei Modelle zur Wahl, von der Kleinstadt über die Zentralstadt bis zur Regionalstadt, wobei letztere nach harten Diskussionen im Einwohnerrat letztlich obsiegte. Nun richtete sich der Blick auf die grasenden Kühe in der Telli und auf das Jenny-Areal, das zum Verkauf stand.

1400 Aarauer segneten es ab

Vorerst allerdings musste der Souverän über eine entsprechende Abänderung des Zonenplans «für das Gebiet der unteren Telli» befinden. Er tat dies am 9. Dezember 1969, an der allerletzten Einwohner-Gemeindeversammlung. Damit konnte das Areal optimal in einen arrondierten Wohnbereich und in eine Industriezone aufgeteilt werden. Die rund 1400 Stimmberechtigten segneten im Saalbau den stadträtlichen Vorschlag «mit sehr grosser Mehrheit» ab und machten damit den Weg frei für eine städtebauliche Entwicklung, von der wohl zu diesem Zeitpunkt die wenigstens zu träumen wagten, die aber sehr bald einsetzen sollte.