«Als hätte ich zum ersten Mal richtig gelebt»: Sie hat ihren Job hingeschmissen und wurde Schauspielerin

Viele träumen davon, den Bettel hinzuwerfen und mit dem Leben etwas anderes anzufangen. In die Tat umsetzen tun dies aber nur Wenige. Eine, die den Mut dazu gefasst hat, ist die Aarauerin Annette Burkhardt. Über 20 Jahre lang war sie Optikerin im Brillengeschäft Urech an der Vorderen Vorstadt.

Den Job machte sie nicht ungern, ihren Beruf hatte sie sogar geliebt, wie sie sagt. Doch da gab es noch eine Berufung in ihrem Leben, die stärker war. «Ich war 25, als ich mal übers Wochenende an einem Theater-Workshop in Zürich teilgenommen habe», erzählt die heute 47-Jährige.

Ihre Begeisterung für die Schauspielerei wurde dort entfacht. «Ich habe mich gefühlt, als hätte ich zum ersten Mal richtig gelebt», sagt sie. «Das war so stark – ich hätte meinen Beruf sonst später nicht aufgegeben.»

Annette Burkhardt arbeitete damals bereits «beim Urech», reduzierte ihr Pensum und begann, an der privaten Theaterschule Comart Bewegungsschauspiel zu studieren. An verschiedenen Jazzschulen erlernte sie danach Tenorsaxofon, Querflöte und Gesang, trat dem Musiktheaterquartetts «Plissé» bei, gründete die Künstleragentur «Vogelfänger» und wurde später Theaterpädagogin an einer Schule in Stäfa.