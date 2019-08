Den hölzernen Milchquirl hat Markus Bertschi auf dem Wagen mit dem Material zum Entsorgen gefunden. Zusammen mit dem Holztrichter, den Käseformen, dem Butterbrettli und den Thermometern. Gerade noch rechtzeitig.

Heute liegen diese Gegenstände hinter Glas. Gut beleuchtet und beschriftet, als Ausstellungsstücke im Dorfmuseum Suhr. Als Erinnerungsstücke eines Unternehmens, das Suhr seit über 110 Jahren prägt: der Butterzentrale, im Besitz der AZM (Aargauer Zentralmolkerei). Diesem Unternehmen hat das Team des Dorfmuseums seine neuste Ausstellung gewidmet. Eine Zangengeburt.

Allzu vieles wurde grosszügig entsorgt

«Wir haben schon gedacht, es wird nichts mit dieser Ausstellung», sagt Markus Bertschi (73). Dermassen harzig sei die Suche nach Informationen über die Butterzentrale – die Suhrer nannten sie liebevoll «Butteri» – verlaufen. Jahresberichte, Festschriften, Archivbestände; alles ist im Übereifer und im Lauf der Jahre entsorgt worden. Nur dank Käser Peter Hilfiker aus Safenwil stehen da Butterformen, Milchschöpfkellen und ein Butterfass, liegt da Korrespondenz aus der Suhrer «Butteri» mit dem wunderschönen Briefkopf.

Was an Firmengeschichte zusammenkam, stammt hauptsächlich aus einer Broschüre zum 75-Jahr-Jubiläum, geschrieben von Markus Bertschis Vater Franz. Er und Mutter Margrit arbeiteten beide jahrelang für die «Butteri», er als Buchhalter und Prokurist, sie als Sekretärin. Und die familiären Verbindungen gehen noch weiter: Markus Bertschis Grossonkel Johann Rudolf Bertschi (30 Jahre lang Suhrs Gemeindeammann) war es, der 1917 als Präsident des Aargauischen Milchverbandes (bis 1946 mit Sitz in Brugg) die Butterzentrale nach Suhr holte, in die Milchzentrale an der Tramstrasse neben dem Restaurant Central.