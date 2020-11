«Alltagsstruktur vermittelt Sicherheit»: Wie man über das Unsagbare spricht

Als der Geschäftsleiter der Kreisschule Aarau-Buchs am Montag die Vermutung hatte, dass möglicherweise einer seiner Siebtklässler Opfer des Tötungsdelikts in Buchs geworden war, bat er den Schulpsychologischen Dienst des Kantons um Unterstützung. Dieser besteht neben der Leitung in Aarau aus sechs Regionalstellen. Rund 70 Schulpsychologinnen und -psychologen in 43 Vollzeitstellen kümmern sich um alle Kinder und Jugendlichen der Volksschulen.

Das Tagesgeschäft besteht aus Einsätzen im Zusammenhang mit Lernbesonderheiten, Verhaltensschwierigkeiten sowie Kindern mit Behinderungen oder aus allgemeinen Beratungen für Schulen, Schüler oder Eltern. Daneben gibt es Krisen­einsätze, die eine ganze Klasse, respektive Schule oder auch nur einzelne Schülerinnen und deren Familie betreffen können. Beispiele für solche Krisen sind zum Beispiel der – versuchte oder erfolgte – Suizid eines Schülers oder der schwere Unfall einer Mutter. Eine Schülerin, die dem Lehrer droht, oder ein Schüler, der Radikalisierungstendenzen zeigt. Auch bei häuslicher Gewalt oder bei Kinderschutzfragen kommt der Schulpsychologische Dienst zum Einsatz.

Idealerweise wird er von den Schulen möglichst frühzeitig einbezogen – so, wie es auch im Fall Buchs geschehen ist. Und was passiert dann? Katrin Gossner, Sektionsleiterin Schulpsychologie beim Departement Bildung, Kultur und Sport, erzählt – und gibt Eltern Tipps.

Wie gehen die Mitarbeitenden des Schulpsychologischen Diensts konkret vor, wenn sie einer Klasse eine schlimme Nachricht überbringen müssen?

Katrin Gossner: Oft wissen die Schülerinnen und Schüler schon davon, bevor sie offiziell informiert werden – sie sehen es in den sozialen Medien oder in Klassenchats. Wenn unser Notfallteam aufgeboten wird, gehen wir in die betroffene Schule und besprechen gemeinsam das Vorgehen mit der Schulleitung, der Klassenlehrperson, der Schulsozialarbeit und dem Careteam Aargau, sofern es vorgängig einbe­zogen wurde. Entscheidend ist unter anderem, ob eine Klasse direkt betroffen ist oder nur indirekt. In der Regel ist es die Klassenlehrperson, die den Schülern und Schülerinnen erzählt, was passiert ist – möglichst sachlich und unaufgeregt, auf keinen Fall dramatisierend. Bei Bedarf begleiten wir die Lehrperson dabei. Die Schüler sollen Fragen stellen und ihre Betroffenheit äussern dürfen. Anschliessend stehen wir für Gruppen- oder Einzelgespräche zur Verfügung.

Welche Rolle spielt das Alter der Kinder?

Das Ereignis zu thematisieren, ist in jeder Altersgruppe nötig, aber der Zugang und die Methodik sind anders. Bei kleineren Kindern kann man beispiels­weise ein Erlebnis spielerischer oder im Rahmen von Geschichten ansprechen. Für Jugendliche ist oft das Gespräch mit Gleichaltrigen sehr wichtig. Bei allen sind aber auch die Eltern gefragt.

Inwiefern werden die Eltern einbezogen?

Die Schule informiert die Eltern zum Beispiel in einem Brief, damit sie auf demselben Informationsstand sind wie ihre Kinder. Sie dürfen sich aber auch jederzeit mit Fragen an uns wenden. Wichtig ist, dass die Eltern den betroffenen Kindern das Gespräch anbieten, sich aber nicht aufdrängen. Meistens wissen sie, was ihr Kind in schwierigen Situationen braucht. Sie sollen versuchen, Ruhe und Sicherheit zu vermitteln – etwa, in dem sie die täglichen Strukturen und ­Rituale aufrechterhalten.