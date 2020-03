Aktionäre ausgeladen: Bank Aareland plant Geister-GV

Am Donnerstag erhielten die über 1500 Aktionäre der Bank Aareland einen Brief, in dem ihnen nicht die Verschiebung der Versammlung angekündigt wurde, sondern aufgefordert wurden, nicht daran teilzunehmen.

«Wir rufen sämtliche Aktionäre sowie eingeladenen Gäste dazu auf, von einer persönlichen Teilnahme an der GV abzusehen», heisst es. «Alle Aktionäre sind gebeten, auf ihr Recht einer persönlichen Teilnahme zu verzichten und den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit der Wahrnehmung ihres Wahl-/Stimmrechts zu beauftragen – die dazu erforderlichen Unterlagen erhalten diese am 12. März per Post.» Nachtessen, Bustransporte und Unterhaltungsprogramm seien abgesagt.

Der von Daniel Heller präsidierte Verwaltungsrat schreibt weiter: «Damit erreichen wir eine stark verminderte Versammlungsgrösse, gewährleisten die termingerechte Dividendenzahlung und vermeiden die Unsicherheit, ob und unter welchen Auflagen wird die Generalversammlung allenfalls irgendeinmal später dieses Jahr doch noch durchführen können.»

Die Bank Aareland ist die erste Regionalbank, die eine Geister-GV durchführt. Andere Institute wie die Hypi Lenzbug, die Bankleerau oder die Raiffeisenbank Aare-Reuss hatten ihre Generalversammlung bisher auf einen unbestimmten Termin verschoben. (uhg)