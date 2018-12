Die Mobiliar will das «Bernheim»-Gebäude an der Kasinostrasse für 6,8 Millionen Franken sanieren. Ein Baugesuch lag im September auf. Damals wurde auch bekannt, dass die Mobiliar ihre Regionaldirektion aus ihrem Gebäude in der Innenstadt verlegen will. Jetzt ist bekannt, wohin – dank eines Baugesuches. Die Mobiliar wird Mieterin von GastroSocial. Beim Gais-Kreisel entsteht ein Versicherungscluster. Die Wirtepensionskasse und die Swiss Life sind schon da. Die Mobiliar wird ins Gebäude Buchserstrasse 3 (das mit dem Velo-Geschäft im Parterre) einziehen. Die Versicherung wird den hinteren Teil des Parterres (Empfang) und das erste Obergeschoss (Büros) belegen. Geplant sind gegen 50 Arbeitsplätze. Der Mieter-Ausbau kostet gemäss Baugesuchsmappe 1,1 Millionen Franken.