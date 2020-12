Aeschbachhalle-Pleite: Die Hintergründe - Vorwürfe werden zurückgewiesen, Angestellte warten auf Lohn

Die Nachricht, dass die Aeschbachhalle6 AG ihre Bilanzen deponiert habe und damit vor dem Konkurs stehe (AZ von gestern), verursachte grosse Aufregung. Denn beim Konkursamt, wo gestern die Telefondrähte heiss liefen, wusste man noch von nichts. Es hiess dort, es seien keine Bilanzen deponiert worden. Gerade das hatte Ueli Biesenkamp aber am letzten Freitag, kurz vor Mitternacht, allen Mitarbeitenden von vier seiner Firmen in Aarau und Thun per Mail mitgeteilt. Möglich, dass die Unterlagen per Post unterwegs sind. Fragen des «Thuner Tagblatt» und der «Aargauer Zeitung» zu den Konkursen beantworteten Ueli und Marc Biesenkamp gestern Abend nur summarisch mit einer Medienmitteilung.

«Liquidität wegen Vermieter prekär»

Darin schreiben sie, weshalb die Aeschbachhalle6 AG (Aarau) sowie die daskonzept AG, die daskonzept gastro AG und die konzepthalle6 GmbH (alle Thun) am Ende seien: Der Konkurs der Aeschbachhalle als junge Firma sei nicht mehr aufzuhalten gewesen und reisse die anderen Unternehmen mit. Ueli Biesenkamp führt aus, dass sowohl die Thuner «Konzepthalle6» als auch die Aeschbachhalle «als Geschäftsmodell Event, Kultur, Coworking, Gastronomie und Innenarchitektur haben». Und weiter: «Seit März 2020 haben wir bei allen Unternehmungen zuerst alle Buchungen bis September 2020 verloren und ab September alle Buchungen bis Mai 2021.» Ab März 2020 habe man versucht, mit der Vermieterin der Aeschbachhalle, der Mobimo, Verhandlungen über Mietzins und Darlehenszinsen zu führen. «Alle Vorschläge unserseits wurden abgelehnt.» So sei «die Liquidität der Firma durch die Forderungen des Vermieters prekär» geworden. «Wir konnten durch die Beschlüsse des Bundesrats und des Kantons nur noch das Coworking und die Innenarchitektur betreiben. 75 Prozent der Fläche war nicht mehr kostendeckend zu bewirtschaften.»