Dort wird es künftig drei statt zwei Abteilungen geben. Gleichzeitig wird die Kapazität des Kindergartens Gönhard von drei Abteilungen (maximal 75 Kinder) auf zwei (maximal 50 Kinder) reduziert.

In der Einladung zum Infoabend schrieb Schulpflegerin Barbara Dumont: «Um die vorhandenen Kindergartenplätze richtig ausnutzen zu können, werden verschiedene Um- und Neuzuteilungen unumgänglich. Da eine recht grosse Anzahl von Kindern und damit auch deren Eltern davon betroffen sind, wollen wir Sie rechtzeitig darüber orientieren.»

Was die Eltern am Infoabend zu hören bekamen, hat einige von ihnen verärgert. Denn zwölf Kinder, die teilweise direkt neben dem Kindergarten Gönhard wohnen, werden fürs kommende Schuljahr in den Kindergarten Goldern umgeteilt.

Und elf Goldern-Kinder müssen wiederum rüber in den Kindergarten Binzenhof ennet der Entfelderstrasse. Das sind objektiv betrachtet keine weiten Wege, aber eben halt in einigen Fällen weiter als bis zum Kindergarten im Quartier.

Hinzu komme, so Matías Fernández, dass die Zuteilung nun bedeutend anders aussehe, als den Eltern im Jahr 2016 an einer Infoveranstaltung zur Baukredit-Abstimmung fürs neue Gönhard-Schulhaus kommuniziert worden war.

Laut dem betroffenen Vater haben Stadträtin Franziska Graf und Schulpflege-Präsident Daniel Fondado bei der Eltern-Veranstaltung im Februar erklärt, dass der Entscheid bauplanerischer Natur sei und aufgrund der Aussenraumverhältnisse an den entsprechenden Standorten getroffen wurde.

«Das heisst, dass die Grösse des Pausenplatzes stärker gewichtet wurde als die massiv längeren Schulwege, die sich dadurch für die Kinder ergeben», sagt Fernández «Man könnte ja beispielsweise auch die Pausenzeiten so staffeln, dass nicht alle Kinder gleichzeitig draussen sind.»

«Keine Baulandreserve im Gönhard»

Stadträtin Franziska Graf bestätigt auf Anfrage der AZ, dass beim Gönhard-Schulhaus nicht genügend Pausenplatz besteht. Dies sei auch der Grund, weshalb beim laufenden Neubau des Primarschul- und Kindergartengebäudes ein Provisorium an die Entfelderstrasse verlegt werden musste (das andere steht auf dem Lehrerparkplatz).

«Die Stadt hat im Gegensatz zum Binzenhof keine Baulandreserve im Gönhardquartier. Zudem gelten die Kindergärten Gönhard, Goldern und Binzenhof als ein Schulkreis (Schulkreis Gönhard). Die Schule erachtet die Schulwege als zumutbar.

Gemäss Bevölkerungsentwicklungsprognosen wird der Standort Binzenhof mit drei Kindergartenabteilungen in Zukunft gut ausgelastet sein.»

Matías Fernández hingegen findet, es sei nicht sinnvoll, einen so peripher gelegenen Kindergarten wie im Binzenhof zusätzlich auszubauen, während beim zentral gelegenen Gönhard-Schulhaus Platznot herrscht.

Man hätte ja, so argumentiert er, beim laufenden Primarschulhaus-Neubau im Gönhard über ein zusätzliches Stockwerk nachdenken können – oder auch über eine Tiefgarage statt des Lehrerparkplatzes.

So hätte man den Pausenplatz nicht weiter verkleinert und dennoch Platz geschaffen. Er kritisiert auch, dass die Stadt weder die direkt neben der Schulanlage liegenden Gönhardgüter samt Parkanlage noch die ebenfalls nahegelegene stadteigene Liegenschaft an der Heinerich-Wirri-Strasse (ehemaliges GastroSocial-Haus) in die Schulraumplanung mit einbeziehe. Zumal dort ein Hort geplant ist.

Vor wenigen Tagen hat Fernández, der schon im Quartier aufgewachsen ist, eine Website zur Schulzuteilungs-Problematik eingerichtet: Goenhard.ch.

«Mein Ziel ist es, möglichst viele Eltern anzusprechen, um mit starker Stimme auf diese Situation aufmerksam zu machen und eine Verbesserung zu erwirken.»

Eltern, die mit der Zuteilung nicht einverstanden sind, haben laut Stadträtin Franziska Graf ausserdem die Möglichkeit, sich per Beschwerdebrief an die Schulpflege zu wenden.