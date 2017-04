Älter werden in Küttigen – aber wie? Damit hat sich in den letzten zwei Jahren eine sechsköpfige Kommission für Altersfragen beschäftigt, beauftragt vom Gemeinderat. Dieser wollte wissen, wie gut das bisherige Altersleitbild aus dem Jahr 2005 umgesetzt wurde.

Der nun vorliegende «Grundlagenbericht zur Alterspolitik ab 2018» zeigt den Status quo sowie den Handlungsbedarf auf. Er soll «dem Gemeinderat als Richtschnur dienen», hält die Kommission (Leitung: Rüdiger Nickelsen) fest. Es wird davon ausgegangen, dass in den nächsten zehn Jahren die Küttiger Bevölkerung im Alter zwischen 65 und 79 Jahren um 50 Prozent wächst. Die Gruppe «ü80» dürfte sich sogar annähernd verdoppeln.

Die Kommission erwartet vom Gemeinderat die Zustimmung zu einem detaillierten, mehrjährig ausgerichteten Massnahmenkatalog, dessen Umsetzung von einem neu zu bildenden Steuerungsausschuss überprüft wird. So soll sichergestellt werden, dass sich ältere Mitmenschen in Küttigen möglichst wohl fühlen.«Wir wollen vonseiten der Gemeinde Denkanstösse bieten, damit ältere Einwohner ihre Bedürfnisse einbringen können und damit Diskussionen zu altersspezifischen Themen entstehen», erklärt Vizeammann Peter Forster, Ressortvorsteher «Alter» und Mitglied der berichtverfassenden Kommission. Er betont: «Ältere Menschen sollen als wichtige Bevölkerungsgruppe intensiver in das gesellschaftliche Leben integriert werden. Ihr enormes Wissen und ihre Lebenserfahrungen dürfen wir nicht beiseitelassen.»

Verbesserung der Kontaktstelle

Aus dem neuen Grundlagenbericht geht hervor, dass sich die Planung der gemeindeeigenen Altersarbeit in den letzten zehn Jahren verändert hat – heute stehen weniger stationäre Angebote zur Versorgung der Älteren im Vordergrund, sondern die ambulante Betreuung sowie die Kooperation und Vernetzung zwischen professionellen und freiwilligen Anbietern. Vorgeschlagen werden mögliche Massnahmen wie das Einsetzen einer ständigen gemeinderätlichen Alterskommission, die Förderung von generationenübergreifenden Projekten, Anlässe zur Gesundheitsförderung oder die Implementierung einer Wohnberatungsstelle. Ein wichtiger Punkt ist die bereits bestehende Kontaktstelle für Altersfragen. «Sie befasst sich mit Nachbarschaftshilfe, gibt Auskünfte zu Angeboten für Senioren, fördert die Vernetzung und koordiniert den Fahrdienst», führt Peter Forster aus. Diese Kontaktstelle soll weiter verbessert und zu einer Kommunikationsplattform für Senioren ausgebaut werden.

Kein Altersheimausbau geplant

Der Bericht setzt sich auch mit der Baulandreserve «Zwüschebäche» auseinander. Das brachliegende Areal gehört der Gemeinde und befindet sich beim Seniorenzentrum. Die Kommission hat geprüft, ob sich hier neue und alternative Wohnformen für Betagte realisieren liessen oder ob eine Erweiterung des Seniorenzentrums sinnvoll wäre.

Die Kommission rät von einem Ausbau des Seniorenzentrums Wasserflue ab. «Die Auslastung bei uns ist noch sehr gut (98 Prozent), in der Region Aarau aber schon bedeutend tiefer (94,5) und es wird im ganzen Kanton mit tendenziell weiter sinkenden Auslastungen gerechnet.» Preislich liege man zudem an der oberen Grenze, während der Preis zunehmend an Bedeutung gewinne.

Einer der dringlichsten Punkte im Leitbild aus dem Jahr 2005 war der Bau von altersgerechten Wohnungen gewesen. Mittlerweile wurden durch die von Peter Forster präsidierte «Stiftung Alterssiedlung Küttigen» neben dem Seniorenzentrum 20 solche Wohneinheiten erstellt. Sie sind voll ausgelastet, weitere soll es vorderhand aber trotzdem nicht geben. «Wir glauben, dass der Bedarf im Moment gedeckt ist», sagt Forster. Er weist auch darauf hin, dass heute sowieso bei jedem Mehrfamilienhaus-Neubau barrierefrei gebaut wird. Deshalb beantragt die Kommission dem Gemeinderat, das Projekt zur Nutzung der Landreserve «Zwüschebäche» vorläufig zu sistieren und ihre spätere Verwendung in der nächsten Legislatur erneut zu prüfen.

Ende April wird der Bericht der Bevölkerung vorgestellt – am 1. Küttiger Altersforum. Dieses dient auch der Bedarfserhebung für bisher fehlende Angebote und Dienstleistungen. Denn erstaunlicherweise wurde bei der grossen Bevölkerungsumfrage, die Küttigen vor rund einem Jahr machen liess, das Alter nur wenig thematisiert.

1. Küttiger Altersforum am Samstag, 29. April, 9 bis 12 Uhr, Mehrzweckhalle Dorf