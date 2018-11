Wie gut kenne ich Aarau? Schlechter als erwartet, musste ich mir eingestehen. Obwohl ich schon bald 20 Jahre in der Kantonshauptstadt lebe, wusste ich bis vor kurzem nicht, welche städtebaulichen Besonderheiten noch heute an die Helvetik erinnern, wie es zum Bau des ersten Bahnhofs kam und ob es Hexen gab in Aarau. Was auf Reisen selbstverständlich ist, kam mir daheim bislang etwas gar bünzlig vor: eine Stadtführung. Welcher Trugschluss! Eine Freundin aus der bündnerischen Heimat kam zu Besuch und war neugierig auf den Ort, der mich schon so viele Jahre im Unterland verweilen lässt. Stolz auf die sichtbaren und verborgenen Schätze der Stadt, wollte ich ihr ein unvergessliches Erlebnis schenken.

Zuerst hatte ich die Qual der Wahl, denn ich konnte aus über 20 Themenrundgängen auswählen. Auf der eigenen Internetseite von Aarau info werden die Highlights so einladend angeboten, dass ich gleich mehrere Stadtführungen gebucht habe. Eine für das gemeinsame Erlebnis mit meiner Freundin, eine als Geschenk für eine Nachbarin und eine für mich ganz allein, den Rundgang «Über Frauen – nicht nur für Frauen». Und so habe ich Fakten und Anekdoten, Heiteres und Ernstes, Vergangenes und Aktuelles erfahren – versiert, charmant und mit grossem Vergnügen vermittelt.

Falls Sie sich selbst oder einen ihnen lieben Menschen in der Adventszeit verwöhnen wollen, habe ich noch eine saisonale Empfehlung: «Aarau im Weihnachtslicht». Lassen sie sich auf einem Rundgang verführen vom weihnachtlichen Charme der Stadt und erfahren sie, wie es zum Weihnachtsbaum kam und wieso wir Adventskränze haben. Die Stadthostessen werden alle Register ziehen, um sie einen Moment in die Vergangenheit zu entführen und freudige Kindheitserinnerungen wachzurufen. Hingehen, hinschauen, riechen, zuhören – viel Genuss ist garantiert.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt – bald ist es soweit. Langsam habe ich mich auch ans viele Grau am Himmel gewöhnt. In der Natur zeugt noch wenig vom herannahenden Winter. Umso mehr aber in der Stadt. Die Weihnachtsbeleuchtung hängt bereits über Teilen der Bahnhofstrasse. Riesengrosse Weihnachtstannen stehen auf dem Aargauerplatz, auf dem Kirchplatz, am Zollrain und vor dem Saxer-Haus am Rain zum Schmücken bereit. Viele Ladenlokale haben ihre Fenster bereits festlich dekoriert. Der Kunde will denn auch umworben sein und Aufmerksamkeit bekommen. Einige leere Ladenlokale in der Innenstadt lassen aber vermuten, dass ein Paradigmenwechsel schon voll im Gang ist. Wer sich als Unternehmer nicht ständig neu erfindet, überlässt es der neuen Konkurrenz.

Als Konsumentin kann ich heute vom Sofa aus in der ganzen Welt einkaufen, bin über geografische Grenzen hinweg mit der Welt vernetzt. Mit meinen Bewertungen und Empfehlungen kann ich die Produktentwicklung und die Kommunikation sogar beeinflussen. Damit haben sich die Machtverhältnisse im Markt zugunsten der Kunden in kurzer Zeit massiv verändert. Vielleicht gehört die Zukunft denn auch ganz neuen Geschäftsmodellen und offenen Partnerschaften.

Trotz allem bin ich überzeugt, dass der Dienst am Kunden und das miteinander ins Gespräch kommen auch in der Einkaufswelt von morgen ganz wichtig bleiben. Erlebnisse wie das märchenhafte «Aarauer Night Shopping» und der Weihnachtsmarkt ab Ende November schaffen genau diese persönliche Nähe zum Plaudern, Aufwärmen und Flanieren in der wunderschönen Aarauer Weihnachtsstadt. Kein Online wird dies jemals ersetzen!