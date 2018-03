«Achtung Baustelle» heisst es übermorgen nicht nur auf der vielbefahrenen Hauptverkehrsader von Suhr, sondern auch im Bärenmattesaal.

Am Samstag präsentiert die Suhrer Musig ihr Unterhaltungskonzert und lässt sich dabei von der derzeit eher umständlichen Verkehrssituation im Gemeindezentrum, die dem Ausbau der Knoten Bären und Kreuz geschuldet ist, inspirieren.

Die Musikantinnen und Musikanten bringen die Baustelle in den Konzertsaal und werden bei thematischen Musiktiteln wie «Another Brick in the Wall» oder der «Kesselflicker-Polka» die Anweisungen ihres musikalischen Bauführers befolgen.

Dabei steht mit Matthias Gisler (39) ein neuer Dirigent am Direktionspult der Suhrer Musig. Vor sechs Monaten hat er die Leitung der Blasmusikgesellschaft übernommen und mit dem Korps bereits eine äusserst intensive Arbeitsphase erlebt.

«Mit einem Kirchenkonzert im Dezember und nun dem Unterhaltungskonzert am kommenden Wochenende wurden die Musikanten stark gefordert. Während vieler Wochen seit Oktober haben wir Doppelproben veranstaltet», sagt Gisler.

Seinen ersten Dirigentenkurs hat der in der Bodenseeregion aufgewachsene Besitzer und Betreiber eines Tonstudios bereits im Gymnasium besucht. Damals spielte er auch das Fagott im äusserst erfolgreichen Blasorchester der Jugendmusik Kreuzlingen.

«Das Dirigieren war im Gymnasium natürlich ein ‹lässiger› Nebenjob», so Gisler, der als Mitglied des Militärspiels die Gemeinde Suhr während seiner Wiederholungskurse kennen lernen durfte.

Suhrer Musig engagiert

Geführt hat Matthias Gisler den Taktstock in der Vergangenheit bei den Musikgesellschaften Eschenz im Thurgau sowie Hettlingen und Buchs im Kanton Zürich. In Suhr wurde er zehn Minuten nach dem Ende des Probedirigats eingestellt.

Er war der letzte Kandidat, der sich den Musikanten präsentiert hatte. Die Suhrer Musig erlebe er als besonders engagierten Verein, sagt Gisler. «Ich spüre im Korps ein Gemeinschaftsgefühl, das sich auch auf die Musik überträgt, sowie die Bereitschaft der Musikanten, musikalisch noch enger zusammenzuwachsen.»

Des Weiteren sei die Suhrer Musig mit ihren rund 45 Mitgliedern auch ausgewogen besetzt. «Das sind natürlich schöne Voraussetzungen für den Dirigenten», sagt Gisler.

Sein Ziel mit der Musikgesellschaft sei es in erster Linie, klangliche Fortschritte zu machen. «Was ich anstrebe, ist Unterhaltungsmusik auf einem musikalisch ansprechenden Niveau», so Gisler.

Ebenso gelte es den Spagat zwischen einem Unterhaltungskonzert und einem Kirchenkonzert, den eine Musikgesellschaft heutzutage oft mache, musikalisch zu gestalten. Gisler schwärmt diesbezüglich von der katholischen Kirche in Suhr. «Die Kirche ist wunderschön und schon allein für sich eigentlich ein Grund, um in Suhr Musik zu machen.»

Was die Zuhörer am Unterhaltungskonzert vom Samstag erwarten können, deutet Gisler mit wenigen Worten an. «Man darf mit allen Überraschungen rechnen, die auf einer Baustelle so passieren können.» Dabei arbeite die Musikgesellschaft auch mit einigen ausgeklügelten Special Effects.

Die MG Suhr spielt ihr Unterhaltungskonzert «Achtung Baustelle» am Samstag, 24. März, 20 Uhr in der Bärenmatte.