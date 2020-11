Absehbar eine mehr, überraschend eine weniger – Jeanine Glarner ist neu auch Ammann

Bisher hatten 11 der 56 Gemeinden der AZ-Region Aargau West eine Frau als Gemeindepräsidentin. Also jede fünfte. Am Wochenende hätte eine 12. dazukommen sollen. In Möriken-­Wildegg wurde die Grossrätin Jeanine Glarner gewählt. Gleichzeitig gab aber am Freitag in Leutwil Monika Müller (parteilos) ihren Rücktritt bekannt. Es bleibt damit bei 11.