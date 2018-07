Ob in Gesprächen am Rande des Jugendfest-Umzugs oder demonstrativ sichtbar als Transparent («R.I.P. OS Rohr» – Ruhe in Frieden, Oberstufe Rohr –, «Talente bleiben»): Die Wehmut über das Ende der Kreisschule Buchs-Rohr ist zumindest in Buchs noch nicht ganz verflogen.

Anfang August übernimmt die fusionierte Kreisschule Aarau-Buchs. Ab dann obliegt die Organisation des Jugendfests Buchs nicht mehr der Schule, sondern der Gemeinde. «Wir können mit dem Fest gleichzeitig abschliessen und nach vorne schauen», sagte Kreisschulpflegepräsident Ueli Frey, der sein Amt mit dem Ende der Kreisschule Buchs-Rohr abgibt, in seiner Festansprache.

«Zurück bleiben viele gute Erinnerungen – und ich hoffe, dass wir die guten Eigenschaften unserer Schule behalten können.» Und er betonte: «Wir sind die Kreisschule Aarau-Buchs, Buchs entscheidet also mit. Es muss niemand nach Aarau, um bittibätti zu machen.»

Das Motto des Jugendfests lautete «Gemeinsam einzigartig», wie schon das Jahresmotto der Kreisschule. Frey sah darin Parallelen zur Fussball-Weltmeisterschaft und der Schweizer Nati: «Ein Shaqiri alleine schafft nichts, aber gemeinsam können sie es bis ganz nach oben schaffen.»