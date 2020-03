Absage an das Fusionsprojekt: Suhrer Gemeinderat will nicht

Die Stunde der Wahrheit für das Projekt Zukunftsraum Aarau naht. Im Juni stimmen Aarau (Einwohnerrat) und die Gemeindeversammlungen von Suhr, Oberentfelden, Unterentfelden und Densbüren über die Aushandlung eines Fusionsvertrags ab. Während in den anderen Gemeinden nicht von negativen Anträgen ausgegangen werden musste, ist Suhr nun – nicht ganz unerwartet – ausgeschert: Gestern hat der Gemeinderat mitgeteilt, dass er an der Landsgemeinde den Antrag stellen werde, auf eine weitere Beteiligung am Projekt zu ­verzichten. Der Gemeinderat schlägt der Landsgemeinde also vor, nicht mit den anderen am Projekt beteiligten Gemeinden zu fusionieren, sondern als Gemeinde eigenständig zu bleiben.

Gemeinderat gewichtet Engagement der Suhrer hoch

Zu den Gründen schreibt der Gemeinderat, dass die Fusionsanalyse gezeigt habe, dass eine Fusion zwar möglich, aber auch mit Nachteilen verbunden wäre. «Für die Gemeinde Suhr besteht keine Notwendigkeit, zu fusionieren: Der Gemeinderat ist zum Schluss gekommen, dass die möglichen Vorteile einer Fusion die Aufgabe der Eigenständigkeit nicht rechtfertigen. Die Gemeinde Suhr verfügt über genügend eigene Stärken, um ihre Aufgaben auch in Zukunft eigenständig zu erfüllen», so die Mitteilung.

Das sind die nächsten Schritte beim Zukunftsraum Aarau: