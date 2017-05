Wie in den Jahren zuvor leitete ein professioneller Verkehrsdienst die Besucher auf den Parkplatz. Doch schon am Vormittag war der Andrang so gross, dass der Veranstalter in Absprache mit der Polizei und dem Verkehrsdienst eine Einlasssperre verhängen musste. Sprich, einige Gäste blieben draussen.

Konsequenzen für Auto-Treff

Diese Massnahme veranlasste Abgewiesene dazu, ausserhalb des Geländes ihr Unwesen zu treiben. Die Empfehlung der Polizei, nach Hause zu fahren, wurde ignoriert. Stattdessen führten aufheulende Motoren und quietschende Reifen zu Lärmklagen einiger Anwohner. Auch die vier in die Radarfalle getappten Raser gehören höchstwahrscheinlich zu den Abgewiesenen.

CarFreaksEU distanziert sich von den schwarzen Schafen und begrüsst die Kontrollen der Polizei: «Da braucht es doch nur gesunden Menschenverstand, um zu verstehen, dass die Polizei im Rahmen solcher Autotreffen vermehrt kontrolliert. Wir verstehen die Leute nicht, die ein solches Vorgehen als ‹unfair› betiteln. Auch Autoliebhaber müssen sich an das Gesetz halten. Man stelle sich mal vor, bei der Aktion am Sonntag wäre jemand gestorben. Aber so weit überlegen die Chaoten natürlich nicht.»

Für CarFreaksEU hat das Fehlverhalten der Besucher Konsequenzen. Der Event wird 2018 nicht stattfinden. Weil das Wynecenter zu nahe an Wohngebiet liegt, will der Autoklub das nächste Treffen in zwei Jahren dann an einem anderen Standort durchführen. Auch ein Vorverkauf und personalisierte Tickets sind für CarFreaksEU eine Option, damit die nächsten Tuning-Treffen nicht mehr aus dem Ruder laufen.