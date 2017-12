Erste Spur bereits gebaut

Doch auch jetzt fehlt von Bauarbeitern noch jede Spur. Eine Submissionsbeschwerde sei der Grund für die erneute Verzögerung, so die Gerüchte im Dorf. Der Kanton dementiert: «Die Verzögerung hat sich ergeben, weil die Prüfung der Unterlagen aufgrund der komplexen Ausschreibung länger gedauert hat als geplant», sagt Mediensprecher Giovanni Leardini namens der Abteilung Tiefbau. Ausserdem sei mit den Bauarbeiten an einem Teil des Projekts bereits begonnen worden: «Die Fahrspur inklusive Trottoir beim neu erstellten Suhre-Park gibt es bereits, sie wurde zwischen August und November erstellt», so die Auskunft des BVU weiter. Noch ist diese Fahrspur aber gesperrt. Sie wird künftig die Bernstrasse Ost zwischen dem Kreisel beim Möbelhaus Pfister und dem Rotlicht beim Knoten Bären entlasten, indem Rechtsabbieger auf die Tramstrasse (in Richtung Aarau) separat geführt werden.

Laut Auskunft aus der Abteilung Tiefbau soll der eigentliche Baubeginn spätestens im April 2018 erfolgen – vorbehältlich einer Beschwerde gegen die Vergabe der Arbeiten. Die Bauzeit soll sich auf höchstens zweieinhalb Jahre belaufen.