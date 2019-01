Sie hatte doch nur gewitzelt. Hatte ihren Schülerinnen und Schülern aus purem Jux gesagt, sie sollten aufpassen, dass sie beim Skifahren nicht den Bundesrat Ogi übersehen. Was man halt so sagt, wenn man im Heimatdorf eines Bundesrates sein Skilager verbringt.

Und dann stand er da. Am Freitagmorgen. Am Schlepplift. Adolf Ogi, amtierender SVP-Bundesrat, mit Kappe und Skianzug, im Februar 1999 wars. Denise Widmer, heute Gesamtschulleiterin in Suhr und damals noch Lehrerin in Brugg, traute ihren Augen kaum, reihte sich aber zittrig neben Ogi ein, hängte sich neben ihm an den Bügel und sagte «Grüezi Herr Ogi. Oder wie sagt man einem Bundesrat korrekt?»

Die beiden kamen ins Gespräch. Und sie verstanden sich so gut, dass «Herr Ogi» – so wollte er genannt werden – sogar über eine Stunde lang mit Skilehrerin Widmer und ihrer Gruppe mitfuhr und schliesslich noch versprach, am Abend im Lagerhaus «Mon Bijoux» vorbeizuschauen und der versammelten Schülerschar aus seinem Bundesratsalltag zu erzählen.