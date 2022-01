Aargauer Kunsthaus Aargau Ausstellung «Blumen für die Kunst» wird auf den Sommer verschoben Im März hätte die beliebte Ausstellung stattfinden sollen. Wegen Corona ist sie nun für den Juni anberaumt.

«Nach Erwägung der gegenwärtigen Risiken für Grossanlässe» haben das Aargauer Kunsthaus und der Verein «FLOWERS TO ARTS» die Ausstellung «Blumen für die Kunst», wo Floristen Werke von Künstlerinnen floral interpretieren, von Anfang März in den Frühsommer verschoben. Sie findet laut einer Medienmitteilung neu vom 21. bis 26. Juni statt – «wenn die Chancen für eine erfolgreiche und unbeschwerte Durchführung um ein Vielfaches besser stehen als im Vorfrühling».

In der Mitteilung schreibt das Kunsthaus: «In der gegenwärtigen Lage mit hohen Infektionszahlen droht sich ein Pandemie-Szenario zu wiederholen: die Einschränkung der Publikumszahlen für Grossanlässe, so dass nicht alle Besuchenden zur Ausstellung Blumen für die Kunst eingelassen werden könnten.» Im Juni, so hoffen die Veranstaltung, hat sich die Situation wieder entspannt. Aber auch dann werden voraussichtlich Schutzmassnahmen nötig sein: Das Kunsthaus wird die Eintritte über Zeitfenster steuern, damit nicht zu viele Besucherinnen und Besucher aufs Mal kommen. Zudem findet der Verkauf der Tickets ausschliesslich online statt, womit das Anstehen an der Tageskasse entfällt.

«Wir blicken mit Zuversicht auf ein aussergewöhnliches Kunsterlebnis, das die Blumenvielfalt des Sommers feiert», heisst es in der Mitteilung weiter. «Zum achten Mal treten die floralen Kompositionen von Schweizer Meisterfloristinnen und Blumenexperten sowie Stargästen aus Spanien in einen überraschenden Dialog mit klassischen und zeitgenössischen Werken aus der Sammlung des Aargauer Kunsthauses. Die Besuchenden dürfen sich auf ein facettenreiches Begleitprogramm, die beliebten Tandem-Führungen sowie den Austausch mit der Kunst- und Floristik-Szene freuen.»