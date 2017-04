Mit Freude und Sorge blickt die Aargauer Sektion im Verein Furka-Bergstrecke in die Zukunft. Gut läuft es in der Aarauer Werkstatt an der Rohrerstrasse. Dank ein paar Zuzügern haben die Frondienstler letztes Jahr rekordverdächtige 10 000 Stunden Arbeit geleistet, sagt Werkstattleiter Werner Beer. Das Problem der Aargauer: Der Dachverband stoppt wegen Geldmangels alle nicht betriebsnötigen Projekte. Dazu gehört der Neubau einer Remise in Realp für rund 2,5 Millionen Franken. Ohne diese stehen die wunderschön und originalgetreu renovierten Wagen aus dem Aargau den langen, harten Winter im Freien.

Kosten für Planung bezahlen

Die jahrealten Hoffnungen der Aargauer auf die neue Halle erlitten durch den Finanzierungsstopp zuerst einen argen Dämpfer. Doch jetzt nehmen sie das Heft selber in die Hand und bezahlen die Planungskosten. "Die Baubewilligung liegt vor, die Finanzierung fehlt noch", erklärt Beer. Wenn 75 Prozent der Gelder gesichert sind, teils auch durch Darlehen, kann der Bau beginnen. Obwohl die dringende Suche nach Sponsoren und Geldgebern weiter läuft, hofft der Werkstattleiter, die 70 Meter lange Halle könne 2018 und 2019 gebaut werden. Danach könnten die vier ganzen Züge von Oktober bis Ende Mai endlich wintersicher abgestellt werden. Die Remise ist oberhalb von Realp vorgesehen, nahe beim Bahnhof der Furka-Dampfbahn.