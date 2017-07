Kurz nach acht Uhr am Samstagmorgen wagt sich Jürg Ammann bei Neuhaus in Interlaken in den rund 18 Grad kalten Thunersee. Auch der Extremschwimmer muss sich erst an das kühle Wasser gewöhnen. Rund sechs Stunden wird er darin verbringen.

«Es ist schon ein Problem, wenn man sich so lange im kalten Wasser aufhält. Die Auskühlungsmomente sind auf jeden Fall vorhanden», sagt der 52-Jährige gegenüber «Tele M1». 16 Kilometer hat er vor sich – und das ohne Neoprenanzug.

Um seinen Körper vor der Kälte zu schützen, lässt sich der Rekordschwimmer einfetten. Akribische Vorbereitung kann auch Spass machen: «Wer hat schon zwei Frauen, die einem am frühen Morgen die letzten Streicheleinheiten geben – sensationell», lacht er in die Kamera.