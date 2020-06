Aargauer Ehepaar gründet Pflegefamilie in Senegal – mittlerweile sind sie Eltern von fünf Kindern

Jedes Kind verdient es, geliebt zu werden und in Würde und Sicherheit zu leben. Claudio und Mirjam Steiner, die in Aarau respektive Buchs aufgewachsen sind, haben diesen Grundsatz in die Tat umgesetzt: Im senegalesischen Dorf Deni Biram Ndao, 50 Kilometer von Dakar entfernt, haben sie Land gekauft und ein Zuhause gebaut für Babys und Kinder, die verstossen oder weggegeben wurden.

«2007 war ich als 23-Jähriger zum ersten Mal in Senegal und arbeitete bei meinem Onkel in einem Sozialprojekt», erzählt Claudio (35), der das Land und die Menschen «enorm zu lieben begann» und jedes Jahr dorthin zurückreiste. Er, der in der Wirtschaftswelt tätig war, verliess seinen Job, begann in Biel Theologie zu studieren und arbeitete in sozialen Bereichen im Töpferhaus und der Freien Christengemeinde Aarau.

Dort lernte er die Primarlehrerin Mirjam (34) kennen, die zuvor ebenfalls in Senegal in einem Projekt mit Alphabetisierung von Strassenmädchen tätig war. «Wir haben bald gemerkt, dass wir die gleichen Vorstellungen haben und dieselbe Berufung im Leben teilen», sagt Claudio. Das Paar heiratete 2011 und schnell wurde ihnen klar, wie sie ihre gemeinsame Zukunft gestalten wollten.

Wer in einer tiefen Beziehung zu Gott steht, könne seine Stimme hören, sagt Claudio. «Ich hatte eine Vision, in der ich sah, wie ich Kinder von der Strasse an einen sicheren, liebevollen Ort bringe.» 2015 wanderte das Paar nach Senegal aus, in den ersten acht Monaten lernten sie die lokale Sprache Wolof. Um zu verstehen, wie Zusammenleben und Erziehung dort funktionieren, wohnten sie bei einer polygam lebenden, muslimischen Familie – die Religion von 90 Prozent der Menschen in Senegal.

Grösste Herausforderung: Die Sicherheiten loslassen

Mit Unterstützung der christlichen Organisation Iris Global, die weltweit humanitäre Hilfe leistet, begannen sie dann unter dem Namen Iris Dakar die sogenannten Family-Homes aufzubauen: Zwei Häuser haben sie inzwischen gebaut, in einem wohnen Claudio und Mirjam mit ihren Pflege- und Adoptivkindern, im anderen eine senegalesische Pflegefamilie. «Wir sind kein Waisenhaus oder grosses Kinderzentrum. Bei uns geht es darum, dass jedes Kind in eine gesunde und stabile Familie kommen kann», sagt Claudio.