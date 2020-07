«Aarfähre» von «Käpten Jo» ist weitgehend ausgeweidet – Architekten wollen 2021 mit Neubau starten

Manchem Fan von «Käpten Jo» und seiner «Aarfähre» wird angesichts dieses Fotos das Herz bluten – auch wenn seit dem Verkauf und der Schliessung des einstigen Erlebnislokals am 1. April 2018 klar war, dass etwas Neues kommen wird. Jetzt geht es einfach sehr schnell. Schneller, als viele erwartet hatten.

Bekannt war, dass die neuen Besitzer, die Architekten Peter und Christian Frei, das in die Jahre gekommene Gebäude von seinen Anbauten befreien wollen. Die entsprechende Abbaubewilligung liegt vor. Die «Aarfähre» steht nicht nur an einer exponierten Lage vor dem Schloss, sondern ist auch volumengeschützt. Deshalb muss die Aussenhülle in das Neubauprojekt integriert werden.