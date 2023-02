Aarau/Zofingen «Mister Zukunftsraum» wechselt nach Zofingen: Marco Salvini wird neuer Stadtschreiber in der Thutstadt Er war Projektleiter beim grossen Fusionsprojekt Zukunftsraum Aarau, wurde danach Leiter Organisation und Strategie in der Aarauer Stadtkanzlei. Nun zieht es den 39-Jährigen nach Zofingen, wo er neuer Stadtschreiber wird.

Marco Salvini, 39, wird ab Juni Stadtschreiber von Zofingen. Bild: Jiri Vurma

Bei den Informationsabenden zum Fusionsprojekt Zukunftsraum Aarau war er als Projektleiter derjenige, der stets alle Informationen beisammen hatte. Und immer wieder Klarheit in die teils hitzigen Diskussionen brachte, als Ruhepol beschwichtigend agierte, wenn die Wogen hochgingen.

Nun wechselt der «Mister Zukunftsraum» in die Thutstadt: Marco Salvini, 39, wird ab 1. Juni neuer Stadtschreiber von Zofingen. Er tritt dort die Nachfolge von Fabian Humbel an – der wiederum ab 1. April neuer Stadtschreiber von Aarau wird.

Marco Salvini ist seit 2018 bei der Aarauer Stadtkanzlei als Leiter Organisation und Strategie tätig. Dort ist er verantwortlich für gemeindeübergreifende Zusammenarbeit, Strategiemanagement, Organisationsentwicklung, Digitalisierung und Standortförderung. Zuvor war er auch Projektleiter und stv. Leiter Stadtentwicklung. Nach der Matura in Bellinzona studierte Marco Salvini Geografie an der Uni Zürich. Heute lebt er mit seiner Familie in Aarau.